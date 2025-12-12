Rakúsko predlžuje o pol roka kontroly so Slovenskom. Pri ochrane hraníc príde Viedeň s novinkou

Naposledy Rakúsko predĺžilo hraničné kontroly v októbri, a to od dvoch mesiacov do 15. decembra.
Rakúsko zaviedlo kontroly so Slovenskom a okolitými štátmi v októbri 2023, aby obmedzilo nelegálnu migráciu. Rakúske médiá v posledných dňoch špekulovali o tom, že vláda by mohla kontroly úplne ukončiť, pretože na takýto krok naliehala koaličná liberálna strana NEOS. Karner však oznámil ďalšie predĺženie kontrol, ktoré tak budú trvať prinajmenšom do leta, keď Viedeň znovu posúdi ďalší postup.
Karner tiež oznámil, že Rakúsko ochranu hraníc reorganizuje tak, aby sa pozornosť preniesla od hraníc do celého pohraničia. Viedeň si od zmeny prístupu sľubuje efektívnejšiu a pružnejšiu ochranu pomedzia.
Zmena môže viesť k zníženiu počtu vojakov, ktorí na hraniciach v rámci súčasnej asistenčnej misie pomáhajú policajtom. „Ak sa počet zadržaných (migrantov) zníži, klesne aj počet vojakov,“ povedala rakúska ministerka obrany Klaudia Tannerová.
Kontroly na vnútorných hraniciach Európskej únie kvôli zmierneniu nelegálnej migrácie vykonávajú aj ďalšie krajiny, okrem iného Nemecko. To kontroluje hranice so všetkými svojimi susedmi. V utorok nemecký kancelár Friedrich Merz povedal, že očakáva po pondelňajšej dohode únijných ministrov vnútra o migrantoch skoré ukončenie kontrol medzi členskými štátmi Európskej únie. Dodal, že kontroly sa potom budú znovu odohrávať len na vonkajších hraniciach EÚ.Čítajte viac Európa si prerozdelí migrantov, neuspešní žiadatelia odídu. Slovensko nedostalo výnimku, Šutaj Eštok nesúhlasí
Štáty EÚ sa v pondelok zhodli na nových pravidlách zaisťujúcich rýchlejšie a efektívnejšie navracanie neúspešných žiadateľov o azyl do krajín, odkiaľ prišli. Návratové nariadenie, ktoré dopĺňa migračný a azylový pakt, má tiež umožniť niektoré nové riešenia problémov s nelegálnou migráciou, napríklad uľahčiť vznik návratových centier pre migrantov v krajinách mimo Európskej únie. Zmeny v návratovej politike presadzovala okrem iného aj Česká republika.