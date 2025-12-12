Pravda Správy Svet Nemecko si predvolalo ruského veľvyslanca, dôvodom je prudký nárast hybridných akcií

Nemecko zaznamenalo prudký nárast ruských hybridných akcií, ktoré sa snažia destabilizovať krajinu. Podľa agentúry Reuters to dnes oznámil hovorca nemeckej diplomacie s tým, že Berlín si kvôli tomu predvolal ruského veľvyslanca Sergeja Nečajeva. Hovorca poznamenal, že ruské aktivity zahŕňajú dezinformácie, špionáž, kybernetické útoky aj pokusy o sabotáže.

12.12.2025 12:48
Zdroj: Reuters

„Dnes ráno sme si predvolali ruského veľvyslanca na ministerstvo zahraničných vecí a objasnili sme mu, že veľmi pozorne sledujeme ruské akcie a že proti nim podnikneme kroky,“ citoval Reuters hovorcu nemeckej diplomacie.

Šéf Spolkovej spravodajskej služby (BND) Martin Jäger v októbri v Spolkovom sneme upozornil poslancov, že ruská diverzná činnosť dosiahla novú úroveň, keď využíva špionáž aj sabotáže. Tiež varoval, že Rusko si akékoľvek ústupky vyloží ako slabosť.

Riaditeľ Spolkového úradu na ochranu ústavy (BfV) Sinan Selen pri tejto príležitosti uviedol, že Rusko v poslednom čase stojí za väčšinou sabotážnych akcií v Nemecku a Európe. Šéfka vojenskej tajnej služby MAD Martina Rosenbergová zase konštatovala, že Nemecko čelí „komplexnej hybridnej hrozbe“ a v uplynulých mesiacoch sa bezpečnostná situácia ďalej zhoršila.

Viac na túto tému: #Nemecko #Rusko #Berlín #hybridná vojna #Putinova vojna
