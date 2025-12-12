Nemecko si predvolalo ruského veľvyslanca, dôvodom je prudký nárast hybridných akcií

„Dnes ráno sme si predvolali ruského veľvyslanca na ministerstvo zahraničných vecí a objasnili sme mu, že veľmi pozorne sledujeme ruské akcie a že proti nim podnikneme kroky,“ citoval Reuters hovorcu nemeckej diplomacie.
Šéf Spolkovej spravodajskej služby (BND) Martin Jäger v októbri v Spolkovom sneme upozornil poslancov, že ruská diverzná činnosť dosiahla novú úroveň, keď využíva špionáž aj sabotáže. Tiež varoval, že Rusko si akékoľvek ústupky vyloží ako slabosť.Čítajte viac V Nemecku bol zaznamenaný rekordný počet prípadov špionáže a diverzie
Riaditeľ Spolkového úradu na ochranu ústavy (BfV) Sinan Selen pri tejto príležitosti uviedol, že Rusko v poslednom čase stojí za väčšinou sabotážnych akcií v Nemecku a Európe. Šéfka vojenskej tajnej služby MAD Martina Rosenbergová zase konštatovala, že Nemecko čelí „komplexnej hybridnej hrozbe“ a v uplynulých mesiacoch sa bezpečnostná situácia ďalej zhoršila.