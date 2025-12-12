Bulharsko zrejme čakajú ďalšie predčasné voľby. Poslanci schválili demisiu vlády

Žeľazkov vo štvrtok oznámil, že jeho kabinet odstupuje v reakcii na rozsiahle demonštrácie proti návrhu budúcoročného rozpočtu a proti rozšírenej korupcii. Vláda skončila len tri týždne pred 1. januárom, keď sa Bulharsko stane novým členom eurozóny.
Za prijatie demisie hlasovalo v piatok všetkých 227 prítomných poslancov v 240-člennom parlamente. V rovnaký deň majú hlasovať aj o revidovanom návrhu rozpočtu na budúci rok.
Bulharský prezident Rumen Radev, ktorý sám vládu vyzýval na demisiu, teraz udelí mandát na vytvorenie novej vlády strane Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) ako najväčšiemu politickému subjektu v parlamente. Jej predseda Bojko Borisov avizoval, že túto možnosť plánuje odmietnuť. Ak mandát na zostavenie vlády neprijme ani druhá a neskôr ani tretia najväčšia strana, Radev vymenuje dočasnú vládu a vyhlási predčasné voľby.
Bulharsko v uplynulých štyroch rokoch usporiadalo už sedmoro parlamentných volieb, pretože v rozdrobenom parlamente si žiadna vláda nedokázala zabezpečiť dostatočnú väčšinu na svoje prežitie.
Žeľazkovov kabinet za necelý rok prežil päť hlasovaní o nedôvere pre opozičné výhrady voči zahraničnej politike, korupcii, neschopnosti vlády v oblasti fiškálnej politiky či zlyhaniu v environmentálnej politike.