USA vraj zvažujú tajný klub „Core 5“ s Ruskom a Čínou. Európa v ňom chýba

Ako uviedol web Politico, takýto koncept by priniesol výrazný kontrast k existujúcej skupine G7 a zároveň by zblížil tradičných rivalov.
Nápad, ktorý sa objavil v nepublikovanej verzii americkej národnej bezpečnostnej stratégie, odráža Trumpov prístup k medzinárodným vzťahom, ktorý sa vyhýba ideológiám a uprednostňuje spoluprácu s veľmocami, ktoré si udržiavajú sféry vplyvu.
Niektorí odborníci však upozorňujú, že vylúčenie Európy zo skupiny by mohlo viesť k presvedčeniu, že USA považujú Rusko za dominantnú mocnosť v Európe. Tento návrh predstavuje odklon od predchádzajúcej politiky USA, ktorá sa zameriavala na veľmocenskú súťaž s Čínou.Čítajte viac Trumpov doteraz najtvrdší útok: Európa? Skupina národov v rozklade, vedú ju slabosi
Medzitým pokračujú rokovania o ukončení vojny na Ukrajine, pričom Trump, francúzsky prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer a nemecký kancelár Friedrich Merz diskutovali o pláne mieru, ktorý však naďalej čelí nezhodám ohľadom bezpečnostných záruk a územných ústupkov.
Trumpova administratíva zároveň čelí kritike za svoje postoje k Európe a snahy oslabiť jednotu EÚ. Samotná národná bezpečnostná stratégia podľa webu Politoco signalizuje odklon od tradičných európskych spojencov, ktorým podľa nej hrozí „civilizačné vymazanie“, a smerom k novému zameraniu sa na západnú pologuľu.Čítajte viac Mierový plán? Ukrajina a Európa musia presvedčiť Trumpa, že nechce, aby ho mal Putin vo vrecku