Ďalší úder v Kaspickom mori: Ukrajina napadla ruské lode prevážajúce zbrane. Útok umožnila tajná povstalecká sieť

Ako uvádzajú špeciálne jednotky na Telegrame, povstalci poskytli ukrajinským silám presné údaje o pohybe cieľov. „Zástupcovia povstaleckého hnutia poskytli podrobné informácie o trase a náklade zasiahnutých lodí,“ tvrdia SSO.
Medzi zničenými plavidlami sú „Kompozitor Rachmaninov“ a „Askar-Sarydža“, ktoré podľa SSO „Rusko využíva na vojenské účely a ktoré sú pod sankciami USA pre účasť na dodávkach vojenských nákladov medzi Iránom a Ruskom“.
Ukrajinské špeciálne sily zdôrazňujú, že pokračujú v asymetrických akciách s cieľom oslabiť útočné schopnosti ruskej armády.
UNIAN pripomína, že v rámci predchádzajúcich operácií sa podarilo „zastaviť ťažbu ropy na desiatkach vrtov ropnej platformy Filanovskij v Kaspickom mori“, kde boli zaznamenané „najmenej štyri zásahy dronmi“ na zariadenie spoločnosti Lukoil-Nižnevolžskneft.
Objavili sa aj správy o útoku dronov na jednu z najväčších ruských rafinérií, Slavneft-JANOS v Jaroslavli, ktorá leží viac ako 700 kilometrov severovýchodne od Moskvy. Podľa UNIAN bol na sociálnych sieťach zverejnený „moment útoku a mohutný požiar po zásahoch“, pričom ruská strana zatiaľ mlčí o následkoch týchto úderov.Čítajte viac VIDEO: Ukrajinci unikátnym dronovým útokom vyradili Rusom ropnú plošinu v Kaspickom mori