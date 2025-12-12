Pravda Správy Svet Ďalší úder v Kaspickom mori: Ukrajina napadla ruské lode prevážajúce zbrane. Útok umožnila tajná povstalecká sieť

Ukrajinské Sily špeciálnych operácií (SSO) v spolupráci s povstaleckým hnutím Čornaja Iskra (Čierna iskra) uskutočnili operáciu, pri ktorej boli zasiahnuté dve ruské lode pôsobiace v Kaspickom mori. Podľa vyjadrenia SSO tieto plavidlá sa podieľali na preprave vojenského vybavenia medzi Ruskom a Iránom a zároveň sú tiež pod sankciami USA.

12.12.2025 13:17
kaspické more, ruské lode, vojna, Foto:
Ukrajinské špeciálne jednotky a hnutie „Čierna iskra“ v piatok 12. decembra zasiahli dve ruské lode v Kaspickom mori.
Ako uvádzajú špeciálne jednotky na Telegrame, povstalci poskytli ukrajinským silám presné údaje o pohybe cieľov. „Zástupcovia povstaleckého hnutia poskytli podrobné informácie o trase a náklade zasiahnutých lodí,“ tvrdia SSO.

Medzi zničenými plavidlami sú „Kompozitor Rachmaninov“ a „Askar-Sarydža“, ktoré podľa SSO „Rusko využíva na vojenské účely a ktoré sú pod sankciami USA pre účasť na dodávkach vojenských nákladov medzi Iránom a Ruskom“.

Ukrajinské špeciálne sily zdôrazňujú, že pokračujú v asymetrických akciách s cieľom oslabiť útočné schopnosti ruskej armády.

UNIAN pripomína, že v rámci predchádzajúcich operácií sa podarilo „zastaviť ťažbu ropy na desiatkach vrtov ropnej platformy Filanovskij v Kaspickom mori“, kde boli zaznamenané „najmenej štyri zásahy dronmi“ na zariadenie spoločnosti Lukoil-Nižnevolžskneft.

Objavili sa aj správy o útoku dronov na jednu z najväčších ruských rafinérií, Slavneft-JANOS v Jaroslavli, ktorá leží viac ako 700 kilometrov severovýchodne od Moskvy. Podľa UNIAN bol na sociálnych sieťach zverejnený „moment útoku a mohutný požiar po zásahoch“, pričom ruská strana zatiaľ mlčí o následkoch týchto úderov.

