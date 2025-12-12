Búrka Byron v Gaze zabila najmenej 11 ľudí. Viacero budov sa zrútilo

Tamojšie zdroje podľa Wafa uviedli, že v meste Bejt Láhíjá na severe Gazy sa zrútil dom, na mieste zomrelo päť ľudí a niekoľko ďalších bolo zranených. Dvaja ľudia zomreli po tom, čo sa na nich zosunula vysoká stena západne od mesta Gaza. V utečeneckom tábore boli zranené aj dve deti, na ktoré spadol stan.
Kvôli mrazivým teplotám v utečeneckom tábore Chán Júnis vo štvrtok zomrel dojča. Podľa Al Džazíry búrka a silný vietor v tábore už zničili desiatky stanov a vysídlené rodiny tak musia hľadať provizórne prístrešky.
Úrady varovali množstvo obyvateľov, ktorí žijú v domoch poškodených izraelskými útokmi, že vo vnútri nie je počas búrky bezpečné zostávať. Šéf úradu OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) Philippe Lazzarini vo štvrtok na platforme X upozornil na humanitárnu katastrofu sužujúcu Pásmo Gazy. „Palestínčania, ktorí prišli o všetko, čelia ďalšej vlne utrpenia,“ napísal Lazzarini.
Prímerie v Pásme Gazy medzi Izraelom a teroristickým hnutím Hamas nadobudlo účinnosť 10. októbra. Viac ako milión tamojších obyvateľov ďalej žije v provizórnych stanoch, ktoré im zaisťujú iba minimálnu ochranu pred dažďom. Ten už podľa Wafa zaplavil tisíce stanov obývaných vysídlenými Palestínčanmi.
Podľa izraelského denníka Haarec búrka Byron a jej dopady zvýrazňujú extrémnu zraniteľnosť vysídleného obyvateľstva, ktoré žije v podmienkach vojnou zničenej infraštruktúry. Zdravotníci a ľudskoprávne organizácie v Pásme Gazy sa obávajú, že mnoho obyvateľov môže zomrieť v dôsledku chorôb a podchladenia.
Riaditeľ nemocnice Šifá v meste Gaza Muhammad Abú Salmíja uviedol, že jeho nemocnica už zaznamenala vysoký nárast prípadov podchladenia u detí a hospitalizácií starších ľudí alebo tých so srdcovým či respiračným ochorením.
Ďalšou ohrozenou skupinou sú podľa neho tehotné ženy. Problémy s vykurovaním provizórnych prístreškov v kombinácii s premočenými lôžkami a oblečením riziká spojené s chladom zvyšujú. Nedostatok liekov podľa riaditeľa situáciu zraniteľných osôb ešte ďalej zhoršuje.