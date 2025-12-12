Video zachytilo mohutnú explóziu domu v Kalifornii. Výbuch zranil šesť osôb, zrovnal so zemou tri stavby

Podľa viacerých amerických médií, ktoré citovali energetickú spoločnosť Pacific Gas and Electric Company, explóziu spôsobilo poškodené podzemné plynové potrubie.
Hasiči uviedli, že na miesto incidentu boli vyslaní o 9:38 hod. miestneho času (17:38 GMT). Letecké zábery ukázali stĺpy dymu stúpajúce zo zničených objektov a požiarne tímy prechádzajúce zuhoľnatenými troskami pri pátraní po ďalších možných obetiach.
Podľa agentúry Reuters boli zničené dve obytné nehnuteľnosti a jedna budova, ktorá podľa hasičov slúžila ako dielňa. Všetkých šesť zranených previezli do okolitých nemocníc.