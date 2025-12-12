Pravda Správy Svet Video zachytilo mohutnú explóziu domu v Kalifornii. Výbuch zranil šesť osôb, zrovnal so zemou tri stavby

Video zachytilo mohutnú explóziu domu v Kalifornii. Výbuch zranil šesť osôb, zrovnal so zemou tri stavby

Silná explózia v meste Hayward v Kalifornii vo štvrtok zranila najmenej šesť ľudí a zrovnala so zemou tri nehnuteľnosti. Výbuch zachytila domová kamera, ktorá zaznamenala mohutný ohnivý záblesk a následnú tlakovú vlnu.

12.12.2025 14:40
debata

Podľa viacerých amerických médií, ktoré citovali energetickú spoločnosť Pacific Gas and Electric Company, explóziu spôsobilo poškodené podzemné plynové potrubie.

Masívna explózia v Kalifornii zrovnala so zemou niekoľko domov
Video
Zdroj: Reuters

Hasiči uviedli, že na miesto incidentu boli vyslaní o 9:38 hod. miestneho času (17:38 GMT). Letecké zábery ukázali stĺpy dymu stúpajúce zo zničených objektov a požiarne tímy prechádzajúce zuhoľnatenými troskami pri pátraní po ďalších možných obetiach.

zväčšiť Škody na mieste výbuchu plynu v Haywarde v... Foto: SITA/AP, Godofredo A. Vásquez
kalifornia Škody na mieste výbuchu plynu v Haywarde v Kalifornii vo štvrtok 11. decembra 2025.

Podľa agentúry Reuters boli zničené dve obytné nehnuteľnosti a jedna budova, ktorá podľa hasičov slúžila ako dielňa. Všetkých šesť zranených previezli do okolitých nemocníc.

© Autorské práva vyhradené

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #výbuch #Kalifornia
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"