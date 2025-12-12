Irán zatkol držiteľku Nobelovej ceny za mier. Úrady pritom použili násilie

Podľa agentúry AP iránske bezpečnostné sily Mohammadíovú zadržali s použitím násilia v meste Mašhad, kde sa konala pietna spomienka na právnika Chosrova Alíkordího, ktorého minulý týždeň našli mŕtveho vo svojej kancelárii. Viaceré ľudskoprávne organizácie označili jeho smrť za podozrivú a naznačili možné zapojenie iránskych úradov.
Mohammadíovej manžel Taghí Rahmání, ktorý žije v Paríži, v príspevku na sieti X potvrdil zadržanie svojej manželky a dodal, že spolu s ňou sa vo väzbe ocitla aj ďalšia prominentná aktivistka Sepídeh Gholiánová.
Podporovatelia však už mesiace varovali, že Muhammadíovej hrozí návrat do väzenia. Na slobode bola od decembra 2024, keď jej výkon trestu prerušili zo zdravotných dôvodov.
Hoci mimo väzenia mala byť len tri týždne, Mohammadíovej pobyt na slobode sa predĺžil – pravdepodobne pre to, že aktivisti a západné mocnosti tlačili na Irán, aby ju nechal na slobode. Na slobode bola aj počas 12-dňovej vojny, ktorá sa v júni odohrala medzi Iránom a Izraelom.
Mohammadíová na slobode naďalej pokračovala vo svojom aktivizme prostredníctvom verejných protestov a vystúpení v medzinárodných médiách vrátane demonštrácie pred neslávne známou väznicou Evín v Teheráne, kde si odpykávala svoje tresty.
Mohammadíová dlhodobo bojuje proti povinnosti iránskych žien zahaľovať sa a nosiť hidžáb, ktorého nosenie zaviedla iránska vláda. Jeho nosenie nie je ani náboženskou povinnosťou, ani kultúrnym modelom, ale skôr nástrojom kontroly a symbolom podriadenosti celej spoločnosti, uviedla Mohammadíová v prejave prepašovanom svojho času z jej väzenskej cely.
Nobelovu cenu za mier získala Mohammadíová v roku 2023 za svoj boj proti utláčaniu žien v Iráne, za úsilie v oblasti podpory ľudských práv a slobôd a pre odmietanie trestu smrti v Iráne.Čítajte viac Aktivistku a laureátku Nobelovej ceny Mohammadíovú odsúdili na rok väzenia