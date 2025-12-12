Šokujúci únik dokumentov: USA chcú odtrhnúť štyri štáty z Európskej únie, píše The Brussels Times

V stratégii vláda prezidenta Donalda Trumpa okrem iného uvádza, že Európa čelí kultúrnemu a civilizačnému rozkladu. V tajných dokumentoch je podľa amerického webu uvedené, že administratíva Trumpa chce v rámci novej stratégie Make Europe Great Again (Urobme Európu opäť skvelou) dostať štyri krajiny EÚ preč z bloku a viac ich priblížiť Spojeným štátom. Dokumenty uvádzajú, že Washington by mal s týmito štátmi „viac spolupracovať“ s cieľom „odtiahnuť ich od EÚ“.
Uniknuté informácie sa objavili týždeň po zverejnení oficiálnej 33-stranovej Národnej bezpečnostnej stratégie, ktorá v Európe vyvolala vlnu kritiky. Stratégia okrem iného naznačila, že „zďaleka nie je isté, či niektoré európske krajiny (…) zostanú spoľahlivými spojencami“. Dokument tiež tvrdí, že európska migračná politika mení kontinent a vyvoláva spory, zatiaľ čo Európska únia podkopáva politickú slobodu a suverenitu.
Biely dom však poprel, že by existovala ďalšia tajná verzia stratégie – iná, než ktorá bola minulý týždeň zverejnená. „Neexistuje žiadna alternatívna, súkromná ani utajovaná verzia," uviedla hovorkyňa Bieleho domu Anna Kellyová. „Prezident Trump je transparentný a podpísal jednu Národnú bezpečnostnú stratégiu, ktorá jasne nariaďuje vláde USA, aby sa riadila jej definovanými princípmi a prioritami," dodala.