V Odese horí loď, Rusi zrejme zasiahli turecké civilné plavidlo

Rusi podľa správ na sociálnej sieti zasiahli loď, ktorá patrí tureckej spoločnosti, napísal odeský server Dumskaya. Zverejnil aj snímku horiacej lode s veľkým nápisom Cenk Roro na boku plavidla. Predtým portál napísal, že v Odese horí naložená kontajnerová loď.
Ukrajina za pomoci námorných dronov, teda bezposádkových plavidiel, v poslednom čase napadla v Čiernom mori podľa médií najmenej troch tankerov z ruskej tieňovej flotily. Tie do sveta napriek sankciám vyvážajú ruskú ropu. Terčom dronov Sea Baby sa zakaždým stali prázdne tankery plávajúce do ruského prístavu Novorossijsk.
Príjmy z predaja ropy sú pre Moskvu dôležitým zdrojom príjmov. Rusko z týchto peňazí môže financovať vojnu proti Ukrajine, ktorá trvá už skoro štyri roky.
Ruský prezident Vladimir Putin, na ktorého rozkaz ruské vojská vo februári 2022 vtrhli na Ukrajinu, označil útoky na tankerov v Čiernom mori za pirátstvo. Pohrozil, že Rusko svoje údery rozšíri na ukrajinské prístavy aj lode, ktoré do nich vplávajú.Čítajte viac Ďalší úder v Kaspickom mori: Ukrajina napadla ruské lode prevážajúce zbrane. Útok umožnila tajná povstalecká sieť
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan predtým vyhlásil, že útoky na lode v Čiernom mori sú neprijateľné. Zainteresované strany vyzvali, aby sa podobným akciám vyhýbali.