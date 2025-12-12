Pravda Správy Svet Zdroje AFP: najnovší mierový plán počíta s rýchlym vstupom Ukrajiny do EÚ, už v roku 2027

Aktualizovaný mierový plán na ukončenie vojny na Ukrajine počíta s tým, že Kyjev sa stane členom Európskej únie (EÚ) do januára 2027. V piatok to agentúre AFP povedal vysokopostavený predstaviteľ oboznámený s najnovším návrhom, píše TASR.

12.12.2025 17:27
Zelenskyj sa v Londýne stretol s európskymi spojencami
Zdroj: Reuters

Podľa denníka Financial Times najnovšia verzia pôvodného amerického plánu, ktorú ukrajinskí predstavitelia s podporou Bruselu zaslali do Washingtonu, prichádza v čase, keď americký prezident Donald Trump zvyšuje tlak na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby súhlasil s mierovou dohodou.

Každé rozhodnutie o prijatí nového člena by muselo podporiť všetkých 27 členských štátov EÚ. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského má však Washington potrebný vplyv na to, aby presvedčil lídrov EÚ, ktorí sú proti členstvu Ukrajiny v EÚ, aby zmenili svoj postoj. Trump by tak v prípade podpory aktualizovaného plánu mohol na maďarského premiéra Viktora Orbána vyvinúť tlak, aby jeho krajina prestala blokovať celý proces.

Použiť ruské zmrazené aktíva pre financovanie Ukrajiny je to najlepšie. Iné možnosti sú pre Európu horšie, hovorí expert
Využitie zmrazených ruských aktív najférovším a najudržateľnejším riešením – a zároveň výrazne lepším než všetky ostatné alternatívy, hovorí Martin Vokálek v relácii PRAVDA VO SVETE. / Zdroj: TV Pravda

Orbán totiž trvá na tom, že prístupové rokovania by sa nemali viesť počas vojny, a argumentuje aj právami maďarskej menšiny na Ukrajine a ekonomickými rizikami. Budapešť tiež naďalej udržiava úzke vzťahy s Moskvou.

Zložitý proces pristúpenia nových krajín do EÚ zvyčajne trvá mnoho rokov. V najnovšej verzii mierového plánu je preto zahrnutá myšlienka rýchleho pristúpenia.

„Je to tam uvedené, ale je to vecou rokovaní a Američania to podporujú,“ povedal vysokopostavený úradník.

Odkaz priamo Putinovi: Ukrajinci vztýčili vlajku v srdci Pokrovska a ukázali brutalitu mestských bojov
UPOZORNENIE: Zábery nie sú vhodné pre slabšie povahy. Boje o strategické mesto Pokrovsk pokračujú. Obranovia zverejnili zábery 11. decembra 2025. / Zdroj: 7. ukrajinský výsadkový zbor

Európska únia ešte vo štvrtok odovzdala Ukrajine dlhý zoznam reforiem potrebných na vstup do EÚ. Členstvo v EÚ sa stalo ústredným cieľom úsilia Ukrajiny ukotviť sa na Západe.

Ukrajina musí pred vstupom do bloku zosúladiť svoj súbor pravidiel s množstvom systémov, postupov a pravidiel EÚ. Potrebné reformy sú rozdelené do šiestich „klastrov“. Proces by mal trvať najmenej dva roky.

Podrobné požiadavky v rámci troch z týchto klastrov boli vo štvrtok s Ukrajinou dohodnuté; týkajú sa právneho štátu a demokratických inštitúcií, vnútorného trhu a vonkajších vzťahov.

Fotografie AP odhaľujú pravdu o štvrtom roku vojny

Agentúra AP zverejnila výber fotografií, ktoré jej reportéri tento rok zachytili na Ukrajine, brániacej sa už štvrtý rok rozsiahlej ruskej vojenskej agresii.

