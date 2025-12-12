Zverejnili nové fotografie z Epsteinovho sídla. Je na nich aj Trump a kondómy s jeho podobizňou

Na snímkach sa finančník, ktorý bol 10. augusta 2019 ráno nájdený bez známok života v cele newyorského väzenia, kde čakal na súdny proces za obvinenia zo zneužívania maloletých dievčat, objavuje po boku mnohých známych osobností – vrátane prezidentov Donalda Trumpa a Billa Clintona, britského princa Andrewa, miliardárov Billa Gatesa a Richarda Bransona, konzervatívneho komentátora Steva Bannona a ďalších, uvádza CNN.
Podľa agentúry AP sú teraz zverejnené snímky len zlomkom z 95-tisíc fotografií, ktoré zákonodarcovia získali z Epsteinovej pozostalosti. Fotografie nie sú súčasťou spisov ministerstva spravodlivosti o Epsteinovom prípade, ktorých zverejnenie sa očakáva po tom, čo prezident Trump v novembri po tlaku demokratov aj republikánov podpísal zákon, ktorý to nariaďuje.
Nové fotografie boli publikované bez popisov a zahŕňajú napríklad snímku Trumpa so šiestimi ženami, ktorým boli začiernené tváre. Prečo bol záber takto upravený, výbor neuviedol. Podľa AP je časť fotografií už verejnosti známa. CNN okrem snímok známych osobností vedľa Epsteina upozornila, že medzi novými fotografiami je aj záber zachytávajúci kondómy s Trumpovou podobizňou, nápisom „Som obrovský“ a cenovkou 4,5 dolára.Čítajte viac Chcú odhaliť Epsteinove tajomstvá. Koho z hrobu potopí sexuálny násilník?
Demokrati uviedli, že v najbližších dňoch a týždňoch zverejnia ďalšie snímky. Podľa AP tým chcú vyvinúť tlak na Trumpa a jeho republikánsku administratívu kvôli ich predchádzajúcemu odmietavému postoju k zverejneniu spisov týkajúcich sa Epsteinových kauz.
„Je načase ukončiť toto zastieranie skutočností zo strany Bieleho domu a zabezpečiť spravodlivosť pre obete Jeffreyho Epsteina a jeho mocných priateľov,“ uviedol v stanovisku kongresman Robert Garcia, popredný demokrat vo výbore pre dohľad.
Trump tvrdí, že sa s Epsteinom prestal priateliť dávno pred jeho zatknutím v roku 2019. Clinton pripustil, že niekoľkokrát letel Epsteinovým súkromným lietadlom, no prostredníctvom hovorcu uviedol, že o finančníkových zločinoch nič nevedel. Žiadna z Epsteinových známych obetí nevzniesla proti Clintonovi obvinenie. Britský kráľ Karol III. tento rok zbavil svojho brata Andrewa zvyšných titulov a poct po tom, čo sa objavili nové informácie o jeho väzbách na Epsteina.Čítajte viac „Trump strávil hodiny v mojom dome“. Demokrati zverejnili nové e-maily Epsteina, hovoria o škandále. Biely dom reagoval
Predtým, než sa stal kľúčovou postavou sledovaného prípadu sexuálneho zneužívania mladých dievčat, bol Epstein učiteľom matematiky a následne sa stal vplyvným finančníkom v New Yorku. V 80. rokoch si získal bohatých a slávnych okázalými večierkami a letmi svojím súkromným lietadlom. Na vrchole kariéry spravoval aktíva klientov v hodnote stoviek miliónov dolárov.
V roku 2005 rodičia 14-ročného dievčaťa oznámili polícii na Floride, že Epstein sexuálne zneužil ich dcéru vo svojom dome v Palm Beach. Finančník sa vyhol federálnemu obvineniu a namiesto toho dostal 18-mesačný trest väzenia. Od roku 2008 bol uvedený na zozname sexuálnych delikventov v New Yorku – doživotné označenie, ktoré signalizuje vysoké riziko opätovného spáchania podobného trestného činu.
V roku 2019 bol Epstein zatknutý v New Yorku a čelil podozreniam z prevádzkovania rozsiahlej prostitučnej siete a zneužívania maloletých dievčat. Po zamietnutí prepustenia na kauciu bol zadržaný v newyorskom väzení, kde bol o niekoľko mesiacov neskôr nájdený mŕtvy vo svojej cele.