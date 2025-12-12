Thajsko a Kambodža znovu v plameňoch: „Žiadne prímerie neexistuje,“ odkázal premiér Trumpovi

Čanvirakun v telefonáte uistil Trumpa, že Bangkok nebol v konflikte so susednou Kambodžou agresorom. Rovnaký postoj však zastáva aj Phnompenh, ktorý od obnovenia bojov začiatkom tohto týždňa tvrdí, že ich iniciátorom bolo Thajsko a že Kambodža sa iba bráni.
Trump uviedol, že chce, aby sa obe krajiny vrátili k prímeriu, na ktorom sa dohodli v júli tohto roka, povedal thajský premiér novinárom. Dodal, že americký prezident nenaznačil, že by mal v úmysle použiť obchodné clá ako súčasť snahy ukončiť boje medzi Thajskom a Kambodžou.Čítajte viac Trump chce zasiahnuť do konfliktu v juhovýchodnej Ázii. Thajsko a Kambodža opäť bojujú, státisíce ľudí utekajú
Zatiaľ nie je jasné, či šéf Bieleho domu telefonoval aj s kambodžským premiérom Hun Manetom. Prudké pohraničné strety medzi oboma krajinami pokračujú už piaty deň a na viacerých miestach pozdĺž sporných, 817 kilometrov dlhých hraníc sa odohrávajú jedny z najostrejších bojov od júla tohto roka. Počas tohto týždňa pri nich zahynulo najmenej 20 ľudí, viac ako 260 ďalších bolo zranených a z pohraničných oblastí bolo evakuovaných vyše pol milióna obyvateľov.
Tohtoročná vlna násilia sa začala po smrti kambodžského vojaka, ktorý zomrel 28. mája na hraniciach po prestrelke s thajskými vojakmi. Situácia sa vyostrila 23. júla, keď Bangkok obvinil Phnompenh z nastraženia mín, ktoré v spornom území zranili najmenej päť thajských vojakov.Čítajte viac Thajské stíhačky F-16 rozpútali peklo v Kambodži: eskalácia naberá obludné rozmery, počet obetí rastie
Po diplomatickej roztržke sa vojská oboch krajín začali nasledujúci deň ostreľovať. Päť dní trvajúce ozbrojené pohraničné strety si vtedy vyžiadali 43 mŕtvych a asi 300-tisíc vysídlených osôb na oboch stranách. Obe krajiny podpísali 28. júla dohodu o prímerí, ktorá nasledovala po Trumpovom ekonomickom tlaku.