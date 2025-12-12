Kráľ Karol III. oznámil, že kvôli dobrým výsledkom môže obmedziť liečbu rakoviny

„Dnes sa s vami môžem podeliť o dobrú správu, že vďaka včasnej diagnóze, účinnej liečbe a dodržiavaniu pokynov lekárov môže byť môj harmonogram liečby rakoviny v novom roku zredukovaný,“ povedal Karol v príhovore v rámci každoročnej televíznej zbierky na podporu výskumu rakoviny.
Uviedol, že táto správa je preňho osobne požehnaním, ale aj svedectvom o pozoruhodnom pokroku, ktorý sa v posledných rokoch dosiahol v liečbe rakoviny. Vyjadril nádej, že jeho prípad bude povzbudením „aj tých 50 percent z nás, ktorým bude toto ochorenie počas života diagnostikované.“
Kráľ v februári 2024 oznámil, že mu zistili rakovinu a začína s liečbou. Následne odložil všetky verejné podujatia, ale ako hlava štátu si aj naďalej plnil povinnosti za múrmi Buckinghamského paláca vrátane audiencií a zasadnutí Tajnej rady.
K verejným povinnostiam sa vrátil v apríli 2024. Spolu s kráľovnou Kamilou vtedy navštívil onkologické centrum University College Hospital Macmillan v centre Londýna, kde sa s ďalším pacientom rozprával aj o svojom „šoku“ z diagnózy.