Štátny tajomník ministerstva zahraničia Marek Eštok otvoril Honorárny konzulát SR v Neapole

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Marek Eštok v piatok slávnostne znovuotvoril Honorárny konzulát SR v talianskom Neapole. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ.

12.12.2025 23:14
Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Marek Eštok (vľavo) sa rozpráva so šéfkou diplomacie Európskej únie Kajou Kallasovou počas stretnutia ministrov zahraničných vecí EÚ v sídle Európskej rady v Bruseli 15. júla 2025.
SR podľa Eštoka posilňuje svoje zastúpenie v Taliansku s cieľom byť bližšie k občanom, partnerom aj regiónom s vysokým hospodárskym a turistickým potenciálom.

Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo za účasti veľvyslankyne SR v Talianskej republike Karly Matiaško Wursterovej, nového honorárneho konzula SR v Neapole Vincenza Morettu, prefekta Neapola Michele Di Bariho a honorárneho konzula Monaka v Neapole a súčasne doyena konzulárneho zboru mesta Neapol Mariana Bruna.

„Otvorenie honorárneho konzulátu v Neapole je dôležitým krokom v našej snahe ešte viac prehĺbiť slovensko-talianske vzťahy a zároveň byť bližšie k slovenským občanom a partnerom v juhotalianskych regiónoch,“ uviedol Eštok.

Honorárne konzuláty sú podľa jeho slov dôležitými piliermi slovenských vzťahov so zahraničím. „Okrem podpory krajanskej komunity a poskytovania pomoci našim občanom zohrávajú kľúčovú úlohu tiež v oblasti hospodárskej spolupráce, výskumu, vzdelávania či prezentácie slovenskej kultúry,“ dodal štátny tajomník slovenskej diplomacie.

Zároveň pripomenul, že Slovenská republika má v súčasnosti vybudovanú sieť takmer 170 honorárnych konzulátov v 84 krajinách sveta a viac ako 30 ďalších je v štádiu návrhu alebo zriaďovania.

Nový honorárny konzulát v Neapole bude zastupovať záujmy Slovenskej republiky v regiónoch Kampánia, Kalábria a Basilicata. „

Honorárny konzul bude okrem podpory bilaterálneho dialógu pomáhať slovenským občanom v prípade núdzových situácií, rozvíjať kontakty s miestnymi komunitami, univerzitami a obchodnými komorami a napomáhať pri realizácii konkrétnych projektov v hospodárskej a akademickej oblasti.

