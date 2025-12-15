V Hongkongu odsúdili mediálneho magnáta Jimmyho Laia, hrozí mu doživotie

Lai bol uznaný za vinného v dvoch bodoch obžaloby na základe zákona o národnej bezpečnosti prijatého v roku 2020, za čo mu hrozí doživotie. Pojednávanie o určení výšky trestu sa začne 12. januára.
Sudkyňa Esther Tohová uviedla, že Laiovo svedectvo na súde bolo miestami protirečivé, nekonzistentné a nespoľahlivé. Podľa nej na základe jeho článkov niet pochýb o tom, že Lai prechovával voči Číne „nenávisť a zášť“. Tvrdila tiež, že jeho bývalý zamestnanec Mark Simon bol „sprostredkovateľom“ pri dohadovaní stretnutí s americkými predstaviteľmi s cieľom lobovať za sankcie proti Číne a Hongkongu.Čítajte viac Tragický požiar bytového komplexu v Hongkongu má dohru. Polícia zatkla 13 ľudí
Lai, ktorý má aj britské občianstvo, je vo väzení od roku 2020, viac ako 1800 dní strávil v samoväzbe. Jeho syn a niektoré ľudskoprávne organizácie vyjadrili obavy o jeho zdravie, ktoré sa podľa nich zhoršuje. Tvrdia, že 78-ročný Lai trpí cukrovkou, vysokým krvným tlakom a búšením srdca. Počas záverečnej fázy procesu trvajúceho viac ako 150 dní mu boli podávané lieky a monitorované srdce.
Beh Lih Yi, riaditeľka Výboru na ochranu novinárov (VON) pre ázijsko-tichomorskú oblasť, označila verdikt nad Jimym Laiom za „fingované odsúdenie“ a „hanebný akt prenasledovania“. Podľa nej ukazuje, že úrady v Hongkongu úplne pohŕdajú slobodou tlače, ktorú má chrániť tamojší základný zákon.Čítajte viac Hongkonský najvyšší súd potvrdil práva LGBTI párov na bývanie a dedenie
„Jediným zločinom Jimmyho Laia je vydávanie novín a obrana demokracie. Riziko, že zomrie vo väzení na následky zlého zdravotného stavu, sa zvyšuje s každým dňom – musí sa okamžite stretnúť so svojou rodinou,“ povedala Beh Lih Yi.
Lai je zakladateľom prodemokratického denníka Apple Daily, ktorý bol v júni 2021 po 26 rokoch nútený ukončiť svoju činnosť. Prokuratúra počas procesu citovala 161 článkov, ktoré publikoval Apple Daily. Tieto články, vrátane komentárov s Laiovým menom a online diskusných relácií, ktoré moderoval, boli podľa nej poburujúce, pretože „vyvolávali nespokojnosť“ s vládou.Čítajte viac Desať rokov väzby za demokratické ideály: Hongkong umlčal desiatky aktivistov
Lai sa bránil, že sa nikdy nesnažil ovplyvňovať zahraničnú politiku iných krajín a povedal, že denník Apple Daily zastupoval základné hodnoty Hongkončanov – právny štát, slobodu, úsilie o demokraciu, slobodu prejavu, slobodu náboženského vyznania a slobodu zhromažďovania.
Spolu s popredným demokratickým politikom Martinom Leeom a piatimi ďalším osobami Laia predtým odsúdili okrem iného za organizáciu a účasť na nepovolenom zhromaždení v auguste 2019 počas prodemokratických protestov v Hongkongu. Tie do ulíc v rokoch v 2019 a 2020 prilákali približne 1,7 milióna ľudí, ktorí žiadali väčšiu zodpovednosť od polície a zachovanie demokratických princípov v meste.Čítajte viac V Hongkongu pri pripomienke výročia masakry na Tchien-an-men zatkli množstvo ľudí
Zákon o národnej bezpečnosti bol prijatý v reakcii na protesty a zameriava na prodemokratickú opozíciu a aktivity, ktoré čínska vláda považuje za podvratné, separatistické, teroristické alebo konšpiračné.
Hongkong je osobitou administratívnou oblasťou Číny, ktorá nad touto bývalou britskou kolóniou prevzala kontrolu v roku 1997. Na základe princípu jedna krajina dva systémy si mal Hongkong zachovať vysokú mieru autonómie vrátane zachovania trhového hospodárstva a základných slobôd, akou je sloboda zhromažďovania.
Čína podporuje verdikt súdu, Británia protestuje
Čínska vláda podporuje opatrenia Hongkongu zamerané na postihovanie trestnej činnosti Jimmyho Laia. „Ústredná vláda pevne podporuje osobitnú administratívnu oblasť v potrestaní trestných činov, ktoré ohrozujú národnú bezpečnosť,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun na pravidelnej tlačovej konferencii.
Británia – naopak – v pondelok odsúdila „politicky motivované stíhanie“ hongkonského mediálneho magnáta a prodemokratického aktivistu Jimmyho Laia, ktorý bol v pondelok súdom v Hongkongu uznaný za vinného v dvoch bodoch obžaloby na základe zákona o národnej bezpečnosti prijatého v roku 2020.
„Spojené kráľovstvo odsudzuje politicky motivované stíhanie Jimmyho Laia, ktoré viedlo k dnešnému verdiktu o vine,“ uviedlo britské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení a vyzvalo na Laiovo okamžité prepustenie.