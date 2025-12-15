Dronový útok na Moskvu, z predmestí hlásia výbuchy

Ukrajina, ktorá sa skoro štyri roky bráni ruskej invázii, sa k týmto útokom zatiaľ nevyjadrila. Jej letectvo informovalo o zostrelení viac ako 130 ruských dronov. Elektráreň v Belgorode neďaleko hraníc s Ukrajinou zasiahla raketa.
Starosta Moskvy počas noci niekoľkokrát na telegrame informoval, že protivzdušná obrana zostrelila drony mieriace alebo útočiace na ruské hlavné mesto. „Na mieste dopadu trosiek pracujú špecialisti zo záchranných služieb,“ napísal v jednom z príspevkov. Podrobnosti o prípadných následkoch útokov nie sú známe.
Server RBK Ukrajina uvádza, že obyvatelia Moskvy a Moskovskej oblasti a miestne telegramové kanály hlásili výbuchy. Bolo to tak napríklad v Kašire v južnej časti Moskovskej oblasti. Kvôli hrozbe dronov v nedeľu večer prerušili prevádzku letiská Domodedovo a Žukovskij.
Jurij Sljusar, gubernátor Rostovskej oblasti susediacej s Ruskom okupovanými časťami Ukrajiny oznámil, že región v noci čelil masívnemu dronovému útoku. Nikomu sa nič nestalo, uviedol Sljusar. Na viacerých miestach vznikli menšie škody. Kvôli poškodeniu elektrického vedenia zásobujúceho vodárenskú infraštruktúru v okolí mesta Kamens-Šachtinskij sú odberatelia vo viacerých obciach bez dodávok vody.
Úrady v Belgorodskej oblasti v susedstve Ukrajiny v nedeľu večer ohlásili ukrajinský raketový útok. „Kvôli ostreľovaniu sú vážne škody na inžinierskej infraštruktúre,“ uviedol gubernátor Vjačeslav Gladkov na telegrame. Nikomu sa zrejme nič nestalo. Podľa analýzy telegramového kanála Astra sa cieľom útoku stala belgorodská elektráreň a tepláreň Luč.
Ruské ministerstvo obrany ráno informovalo, že jeho protivzdušná obrana v noci zostrelila 130 ukrajinských dronov, z toho 38 nad Astrachanskou oblasťou ležiacou pri Kaspickom mori. V ďalšom príspevku na telegrame rezort oznámil likvidáciu ďalších 18 nepriateľských bezpilotných lietadiel.
Ukrajinské letectvo v pravidelnom rannom hlásení informovalo o zneškodnení 133 ruských dronov z celkových 153. Sedemnásť strojov zasiahlo desať miest.
Dvaja ľudia utrpeli zranenia pri ruskom dronovom útoku v Dnepropetrovskej oblasti v okolí Synelnykovej na juhovýchod od Dnipra, uviedol šéf regionálnej vojenskej správy Vladyslav Hajvanenko. Poškodená je bližšie neurčená infraštruktúra. Cieľom útokov dronov aj iných bojových prostriedkov boli aj ďalšie miesta v tejto oblasti, do ktorej východnej časti prenikli ruské invázne sily. Ukrajinské dráhy upozornili, že útok v regióne poškodil elektrickú trakciu a vlaky kvôli tomu naberajú niekoľkohodinové meškania. Týka sa to prímestských aj diaľkových spojov. Podľa RBK Ukrajina ruské drony zasiahli stanicu v meste Pjatychatky na západe regiónu a vážne ho poškodili. Nikomu z cestujúcich ani železničiarov sa nič nestalo.
V Berlíne dnes bude pokračovať rokovanie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s Američanmi a európskymi spojencami o ukončení rusko-ukrajinskej vojny, ktorú rozpútal vo februári 2022 šéf Kremľa Vladimir Putin. Zelenskyj v nedeľu hovoril s americkou delegáciou. Rusko na berlínske rokovania hľadí odmietavo.