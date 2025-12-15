Česko má novú vládu, Fiala odovzdal Babišovi úrad

Pavel varuje pred turbulentnou dobou
Prezident Petr Pavel v pondelok pri vymenovaní novej vlády pod vedením premiéra Andreja Babiša vyhlásil, že turbulentná doba a dynamický vývoj vo svete budú klásť na ministrov nemalé nároky. Zároveň poukázal na rýchlosť, s akou bola zostavená nová vláda, a ocenil, že mal možnosť komunikovať s ministerskými kandidátmi o ich prioritách pri riadení svojich rezortov.
„Vláda sa ujímate v dobe, ktorú môžeme určite nazvať turbulentnou, a to nielen z hľadiska bezpečnosti, ekonomiky vo svete, ale aj vývoja v politike. A ten veľmi dynamický vývoj vo svete a v Európe bude celkom určite ovplyvňovať ČR a bude to klásť na vašu vládu veľké nároky nielen v tom, ako bude ČR fungovať v medzinárodnom kontexte, ale tiež, aká atmosféra bude v našej spoločnosti,“ povedal členom novej vlády Pavel. Krajina v takejto situácii bude podľa jeho slov vyžadovať nielen konzistenciu, ale aj víziu, nádej a stabilitu. „Bude preto dôležité, aby vaša vláda bola takou, ktorá bude skôr spájať než rozdeľovať,“ dodal.Čítajte viac Fiala dúfa, že Babiš nezruší českú muničnú iniciatívu. Pre Ukrajinu urobilo Česko všetko, čo mohlo, tvrdí
Prezident tiež zdôraznil, že bez členstva v EÚ a NATO by Česko nebolo bezpečnejšie a ekonomicky by neprosperovalo tak ako teraz, a vyzval k maximálnej zodpovednosti: „Mali by sme byť skôr zodpovednými a konštruktívnymi členmi, než odporcami,“ konštatoval. Prezident ČR zároveň uviedol, že má v úmysle dohliadať na nezávislosť verejnoprávnych médií, súdnictva, štátneho zastupiteľstva aj bezpečnostných zložiek.
Novým ministrom Pavel poprial veľa síl a odvahy k naplneniu vízií, ktoré minulý týždeň predstavil predseda vlády. Český prezident Petr Pavel vymenoval Babišovu vládu v pondelok ráno. V priebehu dňa postupne uvedie do svojich úradov všetkých ministrov. Zvyčajne to trvá niekoľko dní, Babiš túto rýchlosť zdôvodnil tak, že sa ponáhľajú, aby mohli čo najskôr začať pracovať.
Fiala odovzdal štafetu
Bývalý český premiér Petr Fiala v pondelok symbolicky odovzdal vládnu štafetu novému premiérovi Andrejovi Babišovi. V Strakovej akadémii, kde česká vláda zasadá, Fiala privítal všetkých nových ministrov. Babišovi odovzdal kľúč od korunovačných klenotov a dal mu tiež Správu o stave republiky, ktorú osobne vypracoval. Staronovému predsedovi vlády zaželal veľa šťastia.
V 80-stranovom dokumente Fiala popisuje stav Česka, keď v roku 2021 nastúpila jeho vláda a stav, v akom sa ČR podľa neho nachádza dnes. Keď v roku 2021 odovzdával Babiš úrad Fialovi, napísal mu list. To Fiala neurobil s vysvetlením, že všetko podstatné nájde nový premiér práve v správe o stave republiky. Fiala je už len radovým poslancom za stranu ODS, v ktorej mu v januári skončí predsednícka funkcia.
Prvé rokovanie
Ihneď potom sa uskutočnilo prvé rokovanie novej vlády, ktoré malo organizačný charakter. Babiš avizoval, že budú rozhodovať o tom, kto povedie úrad vlády či kto bude vládnym hovorcom. Za šéfku úradu vlády nakoniec schválili Tünde Bartha, ktorá ho viedla aj počas predchádzajúceho Babišovho vládnutia. Prvé riadne tematické rokovanie sa uskutoční v utorok.
Predseda vlády na tlačovej konferencii následne vyhlásil, že Fialovu správu o stave krajiny čítať nebude. „Prečítal som si prvé riadky a je to stále to isté, my sme to počúvali štyri roky a veľmi sa k tomu nechceme vyjadrovať,“ vyhlásil premiér. Hodnotenie Fialovho kabinetu príde podľa jeho slov na rad až po tom, keď budú všetky výsledky za rok 2025. Na ministerstvách plánuje urobiť audity a až potom sa vyjadriť. „Ale to nie je to, čo by sme mali ako prioritu, aby sme sa tu štyri roky vyhovárali na tú predchádzajúcu vládu, ako to urobila ona s nami. To určite nechceme robiť,“ dodal Babiš.
Premiérovi Babišovi bude s európskymi záležitosťami pomáhať ako poradkyňa Milena Hrdinková. Babiš to povedal na otázku ČTK po prvom zasadnutí kabinetu ANO, SPD a Motoristov. Hrdinková bola za minulej Babišovej vlády štátnou tajomníčkou pre európske záležitosti a premiér ju prehovoril k návratu. Babiš dnes povedal, že vláda si je vedomá toho, že členstvo ČR v Európskej únii je výhodné. Aj v minulosti bol kabinet, v ktorom bolo hnutie ANO, konštruktívny a prinášal konkrétne návrhy, nebol deštruktívny, uviedol. Únia však podľa neho stráca konkurencieschopnosť, nerieši problémy s energiami či daňovými únikmi.Čítajte viac Babiš ako premiér získal imunitu pred stíhaním vo Francúzsku, uvádzajú experti
Od zmluvy k nomináciám
Babišov nový kabinet je sedemnástym v histórii samostatnej ČR. Prezident ho vymenoval 72 dní po voľbách. Doterajšia Fialova vláda bola vymenovaná v podobnom období – 17. decembra 2021.
Kabinet predsedu hnutia ANO bude mať okrem neho 15 členov (zatiaľ ich má len 14), čo je o dvoch menej než mala predchádzajúca vláda. Na rozdiel od nej tá súčasná nemá ministrov pre legislatívu, európske záležitosti ani pre vedu a výskum, čo boli takzvaní ministri bez portfeje, teda bez ministerského úradu. Aj v Babišovej vláde však vznikol post ministra bez portfeje, ktorý má na starosti novú agendu športu, prevencie a zdravia.
Na vytvorení koalície, ktorá má v 200-člennej snemovni 108 mandátov, sa ANO, SPD a Motoristi sebe dohodli krátko po voľbách, v ktorých so ziskom 34,5 percenta hlasov zvíťazilo hnutie ANO. V priebehu týždňa si strany rozdelili rezorty, na konci októbra zverejnili programové vyhlásenie vlády a 3. novembra podpísali koaličnú zmluvu. Personálne nominácie predstavili až 26. novembra.
Prezident poveril Babiša zostavením vlády 27. októbra. Opakovane zdôrazňoval, že ho za premiéra vymenuje až potom, keď verejne oznámi, ako vyrieši svoj konflikt záujmov v súvislosti s holdingom Agrofert. To Babiš urobil 4. decembra. O päť dní ho Pavel za predsedu vlády vymenoval. Šéf ANO mu v ten deň zároveň odovzdal oficiálny návrh na zloženie svojho kabinetu a prezident ho akceptoval.Čítajte aj Šokujúci prípad z Česka: Uneseného chlapca našli uväzneného na chate, volal o pomoc. Podozrivého zadržali
Meno čestného prezidenta Motoristov Filipa Turka, ktorého chceli strany novej vlády nominovať na čelo rezortu životného prostredia, sa v ňom nakoniec nenachádzalo. Pavel opakovane uviedol, že má zásadný problém s tým, ako Turek pristupuje k faktom, právu a pravidlám a členom vlády by byť nemal. Podľa Motoristov v zozname nebol len preto, aby sa nezdržiaval vznik novej vlády, keďže Turek bol v nemocnici. Predseda strany Petr Macinka, ktorý bude rezort dočasne riadiť, zdôraznil, že náhradu za Turka nehľadajú a on sám mu chce ministerstvo len „postrážiť“.
Babišova tretia vláda
Súčasná vláda je Babišovou treťou. Prvú zostavil v decembri 2017. Išlo o jednofarebný menšinový kabinet, ktorý však nezískal dôveru v Poslaneckej snemovni, preto musel podať demisiu. O pol roka zostavil novú vládu so stranou ČSSD. Bola to opäť menšinová vláda, avšak na jej podporu ANO podpísalo takzvanú dohodu o tolerancii s KSČM, takže kabinet vtedy už dôveru poslancov získal.
Zoznam členov novej vlády Andreja Babiša
Za hnutie ANO:
– premiér: Andrej Babiš
- ministerka financií: Alena Schillerová
- minister priemyslu a obchodu: Karel Havlíček
- minister vnútra: Lubomír Metnar
- minister zdravotníctva: Adam Vojtěch
- minister školstva, mládeže a telovýchovy: Robert Plaga
- ministerka pre miestny rozvoj: Zuzana Mrázová (predtým Schwarz Bařtipánová)
- minister spravodlivosti: Jeroným Tejc
- minister práce a sociálnych vecí: Aleš Juchelka
Za stranu Motoristi sebe:
– minister zahraničných vecí: Petr Macinka
- minister životného prostredia: Petr Macinka
- minister kultúry: Oto Klempíř
- minister športu, prevencie a zdravia: Boris Šťastný
Odborníci nominovaní hnutím SPD:
– minister obrany: Jaromír Zůna
- minister poľnohospodárstva: Martin Šebestyán
- minister dopravy: Ivan Bednárik