Zrútenie ruskej leteckej legendy. Zverejnili video pádu posledného funkčného An-22

Na záberoch je vidieť, že lietadlo rýchlo stráca výšku a následne sa vo vzduchu rozpadá. Pád stroja bol nahlásený 9. decembra. Podľa dostupných informácií všetkých sedem členov posádky na palube zahynulo.
Lietadlo vykonávalo plánovaný let po údržbe a stroje tohto typu sú dislokované na vojenskom letisku Ivanovo-Severnyj, pripomína portál Militarnyi.com.
Ruské médiá s odvolaním sa na zdroje denníka Kommersant uvádzajú, že havarovaný An-22 bol v prevádzke viac než 50 rokov a lietal po rutinnom servise. Podľa týchto zdrojov išlo zároveň o posledný An-22, ktorý bol v Rusku ešte v prevádzke.
An-22 Antey je sovietsky vojenský transportný lietadlový stroj, ktorý bol vyvinutý v Kyjeve v 60. rokoch minulého storočia. Prvý let absolvoval 27. februára 1965, sériová výroba sa začala v roku 1966 a do operačnej služby vstúpil v roku 1969. V čase svojho vzniku bol najväčším turbovrtuľovým lietadlom na svete.
Stroj je schopný prepravovať až 80 ton nákladu a jeho maximálna vzletová hmotnosť dosahuje približne 250 ton. Poháňajú ho štyri turbovrtuľové motory NK-12MA, pričom každý z nich má výkon približne 15-tisíc konských síl.
An-22 je považovaný za priekopnícke superťažké transportné lietadlo, ktorý vydláždil cestu väčším modelom, ako sú An-124 Ruslan a An-225 Mrija, dodáva Militarnyi.com.