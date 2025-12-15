Pravda Správy Svet Zrútenie ruskej leteckej legendy. Zverejnili video pádu posledného funkčného An-22

Zrútenie ruskej leteckej legendy. Zverejnili video pádu posledného funkčného An-22

Minulý týždeň sa v ruskej Ivanovskej oblasti pri Uvodskej priehrade (severovýchodne od Moskvy) zrútilo vojenské transportné lietadlo An-22. Videozáznam nehody sa objavil na sociálnych sieťach a v ruských médiách.

15.12.2025 09:30
debata (95)
Zrútil sa posledný funkčný An-22 - moment pádu
Video
V ruských médiách sa objavilo video, ktoré údajne zachytáva pád ruského lietadla An-22. Začalo sa rozpadávať vo vzduchu. Lietadlo bolo nedávno zrenovované a nachádzalo sa na skúšobnom lete. Všetkých sedem členov posádky zahynulo. / Zdroj: Anton Geraščenko

Na záberoch je vidieť, že lietadlo rýchlo stráca výšku a následne sa vo vzduchu rozpadá. Pád stroja bol nahlásený 9. decembra. Podľa dostupných informácií všetkých sedem členov posádky na palube zahynulo.

Lietadlo vykonávalo plánovaný let po údržbe a stroje tohto typu sú dislokované na vojenskom letisku Ivanovo-Severnyj, pripomína portál Militarnyi.com.

Ruské médiá s odvolaním sa na zdroje denníka Kommersant uvádzajú, že havarovaný An-22 bol v prevádzke viac než 50 rokov a lietal po rutinnom servise. Podľa týchto zdrojov išlo zároveň o posledný An-22, ktorý bol v Rusku ešte v prevádzke.

Ruské vojenské transportné lietadlo Antonov An-22
Video
Ťažké turbovrtuľové transportné lietadlo vyvinuté v Sovietskom zväze v 60. rokoch 20. storočia. / Zdroj: Ruské ministerstvo obrany

An-22 Antey je sovietsky vojenský transportný lietadlový stroj, ktorý bol vyvinutý v Kyjeve v 60. rokoch minulého storočia. Prvý let absolvoval 27. februára 1965, sériová výroba sa začala v roku 1966 a do operačnej služby vstúpil v roku 1969. V čase svojho vzniku bol najväčším turbovrtuľovým lietadlom na svete.

Stroj je schopný prepravovať až 80 ton nákladu a jeho maximálna vzletová hmotnosť dosahuje približne 250 ton. Poháňajú ho štyri turbovrtuľové motory NK-12MA, pričom každý z nich má výkon približne 15-tisíc konských síl.

An-22 je považovaný za priekopnícke superťažké transportné lietadlo, ktorý vydláždil cestu väčším modelom, ako sú An-124 Ruslan a An-225 Mrija, dodáva Militarnyi.com.

