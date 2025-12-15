Pravda Správy Svet Exprezident Južnej Kórey chcel vyprovokovať KĽDR k útoku, tvrdí prokurátor

Bývalý juhokórejský prezident Jun Sok-jol sa pokúsil vyprovokovať Severnú Kóreu k ozbrojenej agresii, aby si vytvoril zámienku pre vyhlásenie stanného práva v decembri 2024 a odstránenie politických súperov. Podľa agentúry Reuters to dnes uviedol špeciálny prokurátor v Soule.

Bývalý juhokórejský prezident Jun Sok-jol počas príchodu na pojednávanie v rámci svojho procesu cez hlavný vchod okresného súdu v Soule v pondelok 12. mája 2025.
Prokurátor Čo Un-sok na tlačovom brífingu uviedol, že jeho tím počas šesťmesačného vyšetrovania obvinil z podielu na vzbure 24 osôb, vrátane Juna a piatich členov kabinetu.

„Z historickej skúsenosti dobre vieme, že zdôvodnenie prevratu, ktoré uvádzajú tí pri moci, je iba fasádou a jediným cieľom je monopolizovať a udržať si moc,“ povedal Čo.

Uviedol tiež, že jeho tím potvrdil existenciu prepracovaného plánu, ktorý podľa neho Jun spoločne s ministrom obrany Kim Jong-hjonom pripravoval už od októbra 2023. Cieľom bolo pozastaviť právomoci parlamentu a nahradiť ho mimoriadnym zákonodarným orgánom.

„Aby si vytvorili zámienku pre vyhlásenie stanného práva, pokúsili sa vylákať Severnú Kóreu k ozbrojenej agresii, ale neuspeli, pretože Severná Kórea na to vojensky nereagovala,“ uviedol.

Tím špeciálneho prokurátora už skôr obvinil Juna a jeho vojenských veliteľov, že nariadili tajnú operáciu s bezpilotnými lietadlami na území Severnej Kórey s cieľom vyhrotiť napätie medzi oboma susedmi.

Následne Jun podľa Čoa zosnoval plán, pri ktorom svojich politických odporcov, vrátane vtedajšieho lídra svojej konzervatívnej Strany ľudovej moci (PPP), označil za proti; vyhlásil stanné právo bez toho, aby mal na to oprávnený dôvod.

Čo je medzi tromi špeciálnymi prokurátormi menovanými po tom, ako bol I Če-mjong zvolený za prezidenta v predčasných voľbách vyhlásených po Júnovom aprílovom odvolaní Ústavným súdom.

Jun čelí obžalobe zo vzbury a zneužitia právomoci, za čo mu hrozí doživotie až trest smrti. Jeho bývalí ministri a ďalší činitelia čelia rôznym obvineniam vyplývajúcim z neúspešného pokusu o zavedenie stanného práva.

Parlament ovládaný liberálnou Demokratickou stranou odhlasoval zrušenie Junovho dekrétu v priebehu niekoľkých hodín od jeho vyhlásenia neskoro v noci 3. decembra minulého roku a neskôr ho zbavil funkcie za porušenie povinností vyplývajúcich z jeho úradu.

Jeho manželka Kim Kon-hi je v samostatnom procese vyšetrovaná špeciálnym prokurátorom kvôli podozreniu z korupcie súvisiacej s aktivitami počas Junovho prezidentstva aj pred ním.

Jun uviedol, že na vyhlásenie stanného práva mal právomoci a že tak urobil, aby upozornil na zneužívanie parlamentnej väčšiny opozičnými stranami, ktoré podľa neho ochromovalo fungovanie vlády. Jeho dekrét o stannom práve podľa neho krajine nespôsobil žiadnu ujmu.

