Zamestnanci Louvru budú pokračovať v štrajku, múzeum otvoria len čiastočne

Zástupcovia zamestnancov Louvru na valnom zhromaždení jednomyseľne hlasovali za predĺženie štrajku, ktorý začal v pondelok. Odbory odsúdili „zhoršujúce sa pracovné podmienky“ a „nedostatočné zdroje“. Francúzska stanica BFM TV s odvolaním sa na nemenované zdroje uviedla, že najnavštevovanejšie múzeum na svete tak v stredu zostane zatvorené.
„Múzeum je otvorené, ale niektoré priestory nie sú prístupné z dôvodu štrajku,“ uviedla o niečo neskôr hovorkyňa múzea.Čítajte viac Po krádeži prišla ďalšia rana. Únik vody v múzeu Louvre poškodil stovky diel
K štrajku došlo necelé dva mesiace po tom, ako boli z Louvru ukradnuté klenoty z 19. storočia v hodnote 88 miliónov eur, po ktorých sa doteraz pátra, ako aj po nedávnom poškodení starovekých kníh zatekajúcou vodou. Tieto prípady podľa agentúry Reuters odhalili závažné bezpečnostné nedostatky a zhoršujúci sa stav múzea, do ktorého denne zavíta približne 30 000 návštevníkov.
Odborové zväzy tvrdia, že zamestnanci Louvru sú preťažení a zle riadení, a požadujú zvýšenie počtu pracovníkov a platov a tiež presmerovanie výdavkov.Čítajte viac Zlodeji z Louvru ponúkali časť lupu na darkwebe. Návrat šperkov vraj zmarila pomalá reakcia Francúzov
Predstavitelia ministerstva kultúry v pondelok viedli s odborármi krízové rokovania, na ktorých navrhli zrušiť plánované miliónové škrty v rozpočte na rok 2026, otvoriť otvoriť nové výberové konanie na pozície strážcov galérie a pracovníkov služieb pre návštevníkov a zvýšiť odmeňovanie zamestnancov. Zástupcovia odborov označili tieto opatrenia za nedostatočné a neprijateľné.
Riaditeľka Louvru Laurence des Cars, ktorá čelí ostrej kritike od októbrového vlámania, má v stredu popoludní odpovedať na otázky francúzskeho senátu.Čítajte viac Heslo pre kamery bolo „Louvre“. Audity odhalili obrovské bezpečnostné nedostatky najslávnejšieho múzea sveta