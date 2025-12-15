Babiš po prvom rokovaní vlády: Budeme transparentní, nebudeme nič skrývať. Kabinet schváli stavebný zákon a odmietne migračný pakt

„Pripravovali sme sa na vládnutie štyri roky, v opozícii sme boli veľmi konkrétni, hovorili sme, ako by sme to mohli robiť my. Tak teraz tú príležitosť máme, tešíme sa na to a dúfajme, že to bude ocenené. A budeme v každom prípade transparentní, nebudeme nič skrývať a budeme hovoriť veci tak, ako sú,“ vyhlásil Babiš. Hodnotenie jeho vláda podľa neho dostane v ďalších parlamentných voľbách v roku 2029.
Pondelkové stretnutie, ktoré sa uskutočnilo po tom, čo prezident Petr Pavel vymenoval Babišov kabinet, bolo podľa neho koordinačným. Oznámil, že vláda bude zasadať pondelky. Už v utorok o 9.00 h bude koaličné rokovanie, vláda zasadne o 11.00 h a schváli nový stavebný zákon, odmietne emisné povolenky ETS2, pretože podľa Babiša ide o nové zelené dane a odmietne migračný pakt. Utorkové rokovanie bude podľa jeho očakávaní dlhé, pretože vláda má na programe viacero tém, ďalšie sa uskutoční o týždeň v pondelok 22. decembra. V pondelok sa už nebudú konať žiadne tlačové konferencie.Čítajte viac Česko má novú vládu, Fiala odovzdal Babišovi úrad
Vláda chce podľa Babiša riešiť aj situáciu v zdravotníctve. Bývalá vláda podľa jeho slov vzala zdravotníctvu 20 miliárd českých korún. „To veľmi dôležité, čo nás čaká, je odsúhlasenie môjho mandátu na nadchádzajúcu Európsku radu, kde je samozrejme veľmi veľa tém, ako rozšírenie EÚ, viacročný finančný rámec a samozrejme pomoc Ukrajine,“ povedal.
Babiš konštatoval, že Európska únia stráca konkurencieschopnosť, nerieši problémy s energiami, nerieši vnútorný trh, daňové úniky na DPH a na clách. Projekt EÚ je podľa neho dôležitý a dodal, že v stredu sa koná rokovanie s krajinami západného Balkánu. „Nechápem, prečo EÚ už dávno nevyriešila rozšírenie schengenu na tieto krajiny, aby sme bránili našu Európu na mori proti pašerákom, ktorí zneužívajú týchto ľudí a sľubujú im lepší život a ten potom nenastane a ešte im berú peniaze,“ povedal premiér.
Podľa svojich slov sa Babiš teší na stretnutie Európskej rady vo februári 2026, ktoré bude o konkurencieschopnosti. „Hovoril som o tom s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a my máme veľmi konkrétne návrhy, ako riešiť konkurencieschopnosť EÚ, takže nejaké debaty, že sme nejakí deštrukční – nie je to pravda. Vždy sme boli konkrétni,“ pokračoval.
Vyjadril sa aj k vojne na Ukrajine, pričom povedal, že sa blížia Vianoce a bolo by dobré, aby sa strany dohodli na prímerí a dali si cieľ, že na to „smutné výročie agresie (ruského prezidenta Vladimira) Putina na Ukrajine, myslím, že 24. februára to budúci rok budú štyri roky, tá vojna bude ukončená a všetky strany dostanú bezpečnostné záruky a bude konečne trvalý mier“. Európa a všetky zúčastnené strany by podľa neho mali začať hovoriť o mieri, a nielen o vojne.Čítajte viac Nová česká tragikomédia. V hlavnej úlohe Andrej Babiš
Okrem toho oznámil aj, že vláda na pondelkovom zasadnutí potvrdila Tünde Bartha ako šéfku úradu vlády. Tlačovou hovorkyňou bude Karla Mráčková. S európskymi záležitosťami mu bude pomáhať Milena Hrdinková, ktorá bola v jeho minulej vláde tajomníčkou pre európske záležitosti. Do funkcie poradcu pre národnú bezpečnosť v utorok navrhne diplomata Hynka Kmoníčka.