Štvrtina opýtaných sa domnieva, že by stálo za to, aby si išli ľudia vyberať svojich zástupcov v prípade ukončenia bojov a získania bezpečnostných záruk.
Server RBK Ukrajina pripomína, že americký prezident Donald Trump, ktorý sa snaží sprostredkovať ukončenie rusko-ukrajinskej vojny, povedal, že Ukrajina už nie je demokratickou krajinou, pretože sa tam dlho nekonali voľby. Avšak ukrajinské zákony organizáciu volieb v čase vojnového stavu zakazujú. Vojnový stav platí od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 a vedenie krajiny ho pravidelne predlžuje.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň v reakcii na nátlak zo strany USA povedal, že je pripravený na Ukrajine usporiadať voľby. Chce požiadať Američanov a Európy, aby pomohli zabezpečiť ich bezpečnosť, a tiež parlament o nevyhnutné zmeny v zákonoch, aby bolo možné hlasovanie usporiadať aj počas vojny. Potom by sa mohlo konať v priebehu 60 až 90 dní.
Podiel ľudí, ktorí sa vyslovujú za konanie volieb až po uzavretí mieru s Ruskom a ukončení bojov, počas tohto roka klesal. V marci si to prialo 78 percent opýtaných, teraz o 21 percentuálnych bodov menej.
Zelenskému v súčasnosti dôveruje 61 percent opýtaných, opačne sa ich vyslovilo 32 percent. Šéf KMIC Anton Hrušeckij k tomu poznamenal, že miera dôvery voči Zelenským zostáva vysoká a obyvatelia nespochybňujú jeho legitimitu. Najväčšiu časť ľudí Zelenskému dôverovala tento rok vo februári, keď to bolo 74 percent, najmenej v lete, keď to bolo 58 percent.
Tak dlho, ako to bude potrebné, je pripravených vojnu znášať 63 percent opýtaných. V decembri 2023 takto odpovedalo 73 percent ľudí, pred rokom 57 percent. V súčasnosti asi pätina respondentov uviedla, že na túto otázku je ťažké odpovedať.
Prieskum vykonávaný pri zavolaní na náhodne vybrané čísla mobilných telefónov sa konal od 26. novembra do 13. decembra. Zúčastnilo sa ho 547 respondentov starších ako 18 rokov zo všetkých ukrajinských oblastí kontrolovaných Kyjevom. KMIS teda prieskum uskutočnil až po tom, ako vyšla najavo rozsiahla korupčná schéma v ukrajinskej energetike, z ktorého vytvorenia je podozrivý niekdajší spolupracovník Zelenského Tymur Mindič. Aféra stála miesto dvoch ministrov aj vplyvného šéfa prezidentskej kancelárie Andrija Jermaka.