Hajloval v parlamente, teraz čelí obvineniu. Poslancovi AfD hrozí za nacistický pozdrav väzenie

Podozrivý údajne v júni 2023 „pozdravil straníckeho kolegu pri vchode do budovy Reichstagu zrazením opätkov a hitlerovským pozdravom“, uviedla prokuratúra vo vyhlásení.
Vykonávanie takéhoto pozdravu je v Nemecku protizákonné a trestá sa odňatím slobody až na tri roky.Čítajte viac Hral sa na Hitlera. Člen AfD po víkendovom prejave v strane skončil
Denník Bild napísal, že identifikoval obvineného ako 60-ročného Matthiasa Moosdorfa, poslanca parlamentu za mesto Zwickau v v spolkovej krajine Sasko na východe Nemecka.
Pre podozrenia z používania nacistických pozdravov bol Moosdorf v októbri zbavený poslaneckej imunity. Moosdorf v pondelok v príspevku na platforme X poprel, že by sa dopustil takéhoto konania.
Členom AfD je Moosdorf od roku 2016 a donedávna bol hovorcom jej poslaneckého klubu pre zahraničnú politiku. V máji bol však z tejto funkcie uvoľnený – jeho ústretový postoj voči Rusku totiž v AfD spôsobil napätie.
V októbri 2024 vyšlo najavo, že Moosdorf, vyštudovaný violončelista, bol čestným profesorom na Ruskej hudobnej akadémii Gnesinovcov v Moskve. V rokoch 2023 a 2024 usporiadal v Rusku niekoľko koncertov, ktoré podľa denníka Bild údajne zaplatil Kremeľ.