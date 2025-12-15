VIDEO: Historický zásah pod hladinou: Ukrajina hlási prvé zničenie ruskej ponorky dronmi. Rusko to odmietlo

SBU tvrdí, že prvýkrát v histórii podvodné drony ‚Sub Sea Baby‘ zničili ruskú ponorku triedy 636.3 ‚Varšavjanka‘“, známu podľa klasifikácie NATO ako Kilo. „V dôsledku výbuchu ponorka utrpela kritické poškodenia a fakticky bola vyradená z prevádzky,“ uvádza ukrajinská tajná služba.
"Informácie šírené ukrajinskými spravodajskými službami o údajnom zničení jednej z ruských ponoriek v zálive námornej základne Novorossijsk Čiernomorskej flotily nie sú pravdivé,“ povedal podľa agentúry TASS Alexej Ruľov, vedúci tlačovej služby Čiernomorskej flotily..
„Pokus nepriateľa o sabotáž pomocou bezpilotného podvodného plavidla nedosiahol svoje ciele. Ani jedna loď ani ponorka Čiernomorskej flotily umiestnená v zálive Novorossijskej námornej základne, ani ich posádky, neboli v dôsledku sabotáže poškodené a pokračujú v bežnej prevádzke,“ uviedol Rulev.
Podľa SBU sa na palube ponorky nachádzali štyri odpaľovacie zariadenia pre riadené strely ‚Kalibr‘, ktoré nepriateľ používa na útoky proti územiu Ukrajiny.
Zásah mal byť výsledkom spoločnej operácie 13. hlavného riaditeľstva vojenskej kontrarozviedky SBU a Vojensko-námorných síl Ukrajiny. SBU zdôrazňuje, že ide o ďalší príklad spolupráce bezpečnostných a ozbrojených zložiek pri útokoch na ruské vojenské kapacity.
SBU uvádza, že hodnota ponorky triedy „Varšavjanka“ je približne 400 miliónov dolárov, pričom „vzhľadom na uvalené medzinárodné sankcie môže výstavba podobnej ponorky v súčasnosti stáť až 500 miliónov dolárov“. Tento typ ponoriek je podľa vyhlásenia známy aj pod prezývkou „Čierna diera“, a to pre „schopnosť trupu pohlcovať zvuky a zostať takmer neviditeľný pre sonary“.
SBU zároveň pripomína, že zasiahnutá ponorka sa podľa nej musela zdržiavať v prístave Novorosijsk v dôsledku predchádzajúcich ukrajinských operácií. Ako sa uvádza v správe, bolo to „kvôli úspešným špeciálnym operáciám nadvodných morských dronov ‚Sea Baby‘, ktoré vytlačili ruské lode a ponorky zo Sevastopoľskej zátoky na dočasne okupovanom Kryme“.Čítajte viac Ďalší úder v Kaspickom mori: Ukrajina napadla ruské lode prevážajúce zbrane. Útok umožnila tajná povstalecká sieť