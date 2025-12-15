Pravda Správy Svet Spojené kráľovstvo opustili desaťtisíce Poliakov. Masívny odliv súvisí s brexitom

Spojené kráľovstvo opustili desaťtisíce Poliakov. Masívny odliv súvisí s brexitom

Spojené kráľovstvo opustilo v období od júna 2024 do júna 2025 približne 25 000 Poliakov, uviedol Poľský ekonomický inštitút (PIE) s odvolaním sa na britský štatistický úrad.

15.12.2025 18:30
debata (26)

Do ostrovného kráľovstva prišlo asi 6 000 občanov Poľska, čo znamená čistý odlev obyvateľov na úrovni 19 000 osôb, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Trump leyenová Čítajte viac Šokujúci únik dokumentov: USA chcú odtrhnúť štyri štáty z Európskej únie, píše The Brussels Times

PIE upozornil, že nie je známe, kam po odchode z Británie Poliaci smerovali, takže nemožno presne určiť, koľko z nich sa vrátilo do Poľska. Podľa inštitútu sa však trend odchodu občanov EÚ z Británie zintenzívňuje a súvisí s dôsledkami brexitu.

Profil migrácie sa po brexite zásadne zmenil. Kým príchody z EÚ klesajú, počet prisťahovalcov z mimoeurópskych štátov zostáva vysoký, hoci v roku 2025 výrazne poklesol.

Najväčší odliv v súčasnosti vykazujú Rumuni (24 000), Poliaci (19 000) a Taliani (7 000). Celkové saldo migrácií do Británie v sledovanom období dosiahlo 204 000 prisťahovaných. Kladnú bilanciu vytvorili najmä prisťahovalci z krajín mimo EÚ, predovšetkým z Indie, Pakistanu, Číny, Nepálu, Nigérie či USA.

Belgium EU Indo-Pacific Čítajte viac Sikorski obviňuje prezidenta Nawrockého zo snáh o „polexit“
Facebook X.com 26 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Poľsko #Veľká Británia #Brexit
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"