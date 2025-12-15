Trump po Berlíne deklaruje optimizmus. Kyjev čakajú robustné záruky vrátane 800-tisícovej armády

V spoločnom vyhlásení vydanom pri príležitosti pondelkového večerného rokovania v Berlíne to uviedli premiéri a prezidenti desiatich európskych krajín vrátane Nemecka, Francúzska či Británie a zástupcovia Európskej únie.
Jednou zo záruk má byť vytvorenie mnohonárodnostnej jednotky, ktorá by pôsobila priamo na ukrajinskom území.
Vzniknúť má aj mechanizmus na monitorovanie prímeria vedený USA. Spojené štáty a Európa sľubujú Ukrajine aj pomoc s vybudovaním armády, ktorá má mať v mierových časoch 800-tisíc vojakov, a s povojnovou obnovou krajiny, ktorá sa teraz bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii.
K záväzkom, ktoré Európania vo vyhlásení spomínajú, patrí aj pomoc pri hospodárskej obnove Ukrajiny „so zreteľom na nutnosť odškodnenia Ukrajiny Ruskom za spôsobenú škodu“. „V tejto súvislosti boli v Európskej únii zmrazené ruské štátne aktíva,“ píše sa vo vyhlásení, ktoré Ukrajine tiež sľubuje podporu pri vstupe do Európskej únie.Čítajte viac EÚ prelomila odpor Budapešti a Bratislavy a zmrazila ruské aktíva. Rozhodla väčšina štátov
Šéfovia štátov a vlád vo vyhlásení uvítali „podstatné pokroky“ v úsilí amerického prezidenta Donalda Trumpa o zabezpečenie „spravodlivého a trvalého mieru na Ukrajine“.
Vyhlásenie je vydané v mene nemeckého kancelára Friedricha Merza, dánskej premiérky Mette Frederiksenovej, fínskeho prezidenta Alexandera Stubba, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, talianskej premiérky Giorgie Meloniovej, holandského premiéra Dicka Schoofa, nórskeho premiéra Jonasa Gahra Störeho, poľského premiéra Donalda Tuska, švédskeho premiéra Ulfa Kristerssona, britského premiéra Keira Starmera a predstaviteľov Európskej únie: predsedu Európskej rady Antónia Costu a predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej. V závere textu sa píše, že sa k vyhláseniu môžu pripojiť aj ďalšie krajiny.
Trump: K dohode sme bližšie ako kedykoľvek predtým
Americký prezident Donald Trump v pondelok večer vyhlásil, že dohoda o ukončení vojny na Ukrajine je bližšie než kedykoľvek predtým. Povedal to novinárom v Oválnej pracovni po telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ďalšími európskymi lídrami.
„Myslím, že sme teraz bližšie ako kedykoľvek predtým,“ deklaroval Trump a ozrejmil, že mal „veľmi dlhé a veľmi dobré rozhovory“ so Zelenským, pričom sa na nich zúčastnili aj lídri Nemecka, Talianska, Fínska, Francúzska, Británie, Poľska, Nórska, Dánska a Holandska, ako aj generálny tajomník NATO. „Európski lídri nás nesmierne podporujú. Aj oni chcú, aby sa to skončilo,“ povedal.Čítajte viac Moskva zmietla zo stola ukrajinské referendum. Celý Donbas je ruský, aj ten neokupovaný, vyhlásila