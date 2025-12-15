Iba 11 kilometrov od Venezuely. Trinidad a Tobago umožní americkým vojenským lietadlám využívať svoje letiská

Karibská krajina vo vyhlásení uviedla, že je odhodlaná spolupracovať so Spojenými štátmi v oblasti regionálnej bezpečnosti. Presun amerických lietadiel má podľa Washingtonu údajne súvisieť s „logistikou, uľahčením dopĺňania zásob a bežnou rotáciou personálu“.
Ostrovy Trinidad a Tobago sa nachádzajú len 11 kilometrov od venezuelského pobrežia a sú na nich dve hlavné medzinárodné letiská.
Agentúra AP pripomína, že Spojené štáty na letisku v tejto ostrovnej krajine nedávno nainštalovali radarový systém, ktorý má podľa miestnej vlády slúžiť na boj s lokálnou kriminalitou. Armáda USA tiež uviedla, že Trinidad a Tobago nezneužije ako „odrazový mostík“ na zaútočenie na inú krajinu.
Premiérka Kamla Persadová-Bissessarová však v minulosti podporila americké útoky na údajné lode s drogami smerujúce do USA.Čítajte viac Venezuela pod tlakom USA: Pozemná operácia je nepravdepodobná, zlom musí prísť zvnútra, hovorí odborník na Latinskú Ameriku Martin Rey
Podľa trinidadskej opozície vláda vo vyhlásení zavádza a stala sa „spolupáchateľom mimosúdnych popráv, cezhraničného napätia a agresie“. „Na tom nie je nič rutinné. Nemá to nič spoločné s bežnou spoluprácou a priateľskými vzťahmi, ktoré máme s USA a všetkými našimi susedmi už desaťročia,“ uviedol opozičný senátor Amery Browne.
Spojené štáty od septembra pri útokoch na údajné lode s drogami zabili viac ako 80 ľudí. Washington na boj s pašeráctvom vyslal do regiónu flotilu vojenských lodí vrátane lietadlovej lode USS Gerald R. Ford. Vo Venezuele to vyvolalo obavy, že ich skutočnou úlohou môže byť zmena režimu v krajine.
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa viní venezuelského prezidenta Nicolása Madura z podpory medzinárodnej drogovej trestnej činnosti a za informácie vedúce k jeho zadržaniu vypísala odmenu 50 miliónov dolárov. Venezuelský prezident naopak tvrdí, že USA využívajú boj proti drogám ako zámienku na nútenú zmenu režimu v krajine s cieľom získať prístup k jej rope.Čítajte viac Jedna nestačila. USA chcú zhabať ďalšie lode s venezuelskou ropou