Bude z Orbána prezident? A je Magyar ako Matovič? Odpovedá expert

Ako momentálne hodnotíte predvolebné prieskumy v Maďarsku? V posledných týždňoch sme najmä od agentúr blízkych vládnemu Fideszu videli niekoľko výskumov, ktoré ukazujú, že strana premiéra Viktora Orbána vedie približne o päť až sedem percent pred opozičnou Tiszou Pétera Magyara. Myslíte si, že je tento náskok reálny alebo ide len o propagandu Fideszu?
Hlavným ponaučením z prieskumov by malo byť, že možné je všetko. Aj nezávislé agentúry zaznamenali nárast podpory Fideszu, hoci Tisza má pred Orbánovou stranou stále pohodlný náskok. Samozrejme, prieskumom, ktoré zverejnili spoločnosti blízke vláde, v žiadnom prípade nemôžeme veriť. Tieto organizácie sú skôr súčasťou komunikačnej a propagandistickej mašinérie Fideszu než profesionálnymi agentúrami, ktoré sa zaoberajú mapovaním verejnej mienky. Platí však, že kampaň strany Tisza musela v posledných mesiacoch riešiť viacero problémov. Čelí obrovskému množstvu dezinformácií, deepfake videí s využitím umelej inteligencie a vládnej propagande.
Fidesz tvrdí, že Tisza môže za únik osobných údajov zo straníckej digitálnej aplikácie, ktorý sa týkal viac ako 200-tisíc Maďarov. Vláda pritom týchto ľudí aktívne zastrašuje. Tvrdí tiež, že unikol údajný vládny program Tiszy, ktorý má rátať s extrémne vysokým daňovým zaťažením vrátane zdanenia domácich zvierat – mačiatok a psov. Každý seriózny výskum pritom ukázal, že je to dokument kompletne vytvorený umelou inteligenciou, ktorý nemá nič spoločné s hlavnou opozičnou stranou. Už len samotná myšlienka „dane za mačiatka“ však očividne naznačuje, že bola navrhnutá predovšetkým na šírenie v digitálnom priestore.
Voliči týmto dezinformáciám veria?
Komunikácia Fideszu neodráža realitu. Orbánovým hlavným politickým nástrojom sú falošné správy a dezinformácie. Na druhej strane Tisza stavila na veľmi prísne kontrolovanú komunikáciu. Nedostatok detailov a informácií o jej programe však u časti nerozhodnutých voličov vyvoláva pochybnosti, či je správne hlasovať za opozíciu a či sú jej predstavitelia pripravení vládnuť. Týchto ľudí jednoducho dezorientovala vládna kampaň. Uvažujú nad tým, či by nemali prehodnotiť svoje preferencie – veď Tisza mala bojovať proti korupcii a teraz chce zdaňovať mačiatka. Je zrejmé, že v Maďarsku sme svedkami využívania ruskej dezinformačnej stratégie, ktorej hlavným cieľom je dezorientácia verejnosti. Vláda si už nemusí získavať voličov politikami alebo hodnotami. Hlavným posolstvom je, že ak budete voliť opozíciu, zaplatíte daň za mačiatka. A istým spôsobom to naozaj odráža to, že digitálna postpolitika sa v Maďarsku stala novou realitou.
Možno trochu preháňam, ale ak je Fidesz ochotný robiť všetko, o čom hovoríte, ako ďaleko je ochotný zájsť? Až k priamej manipulácii výsledkov volieb? To, čo opisujete, znie dosť dystopicky. Hovorili ste o falošných správach, používaní ruskej taktiky či zneužívaní AI.
Je to dystopické. A na odpoveď na vašu otázku nepotrebujeme mať interné informácie z Fideszu. Samozrejme, môžu existovať ľudia, ktorí majú predstavu o tom, či je Orbánova strana pripravená podvádzať vo voľbách. Dôležitejší je však strategický pohľad európskych partnerov Maďarska. Tí by mali do svojho plánovania zahrnúť aj najhoršie scenáre. Od roku 2014 boli v Maďarsku všetky voľby neférové a systém zvýhodňoval a zvýhodňuje Fidesz. Skutočnou otázkou teda je, či tie nadchádzajúce budú aspoň slobodné. Alebo či uvidíme také množstvo volebných nezrovnalostí alebo iných manipulačných snáh, ktoré môže výrazne ovplyvniť výsledok.
Môže sa to stať?
Závisí to od priestoru na zneužitie slabín volebného systému a od politickej vôle vyhrať za každú cenu. Najhoršia situácia bola v roku 2018. V roku 2022 bol počet nezrovnalostí nižší, najmä preto, že v Maďarsku pôsobila plnohodnotná pozorovateľská misia OBSE/ODIHR a maďarská opozícia spolu s občianskou spoločnosťou dokázali nasadiť približne 20-tisíc ľudí, ktorí sa podieľali na sčítaní hlasov a zároveň pôsobili ako volební pozorovatelia. Nie je však isté, že to tak bude aj v roku 2026. Nevieme, či sa nájde podpora pre zahraničnú pozorovateľskú misiu. A aj keby mala Tisza dostatočné ľudské zdroje, momentálne nechce aktívne spolupracovať s občianskou spoločnosťou, a preto nemusí byť schopná zabezpečiť dostatočný počet dobre vyškolených pozorovateľov. Faktom tiež je, že Orbánov režim vníma voľby existenčne – buď si udrží všetku moc, alebo o ňu príde. A je viac-menej pripravený urobiť pre svoje politické prežitie čokoľvek. Treba tiež dodať, že medzinárodné prostredie dnes výrazne viac nahráva neslobodným voľbám v Maďarsku než v minulosti.
Prečo to takto vnímate?
Stačí sa pozrieť na vývoj v Spojených štátoch a na novú americkú Stratégiu národnej bezpečnosti. USA pod vedením prezidenta Donalda Trumpa už zasahovali do nemeckých parlamentných volieb či do prezidentských volieb v Poľsku a Rumunsku. Je očividné, že Washington má záujem podporiť politické prežitie premiéra Orbána. Najpravdepodobnejší scenár je, že Spojené štáty poskytnú Fideszu politickú podporu. Tá sa môže prejaviť návštevou Donalda Trumpa v Maďarsku pred voľbami, ale aj tým, že Spojené štáty rýchlo uznajú víťazstvo premiéra Orbána, hoci budú o výsledkoch existovať značné pochybnosti. Práve na takýto vývoj sa musí Európska únia pripraviť. Ak by čelila prvým otvorene nedemokratickým voľbám v členskom štáte, malo by to ďalekosiahle negatívne dôsledky pre jej demokratickú integritu. V takom prípade by bolo lepšie, keby EÚ nezostala zaskočená.
Už ste to čiastočne naznačili, ale aké sú zatiaľ hlavné posolstvá Viktora Orbána v predvolebnej kampani?
Ak ich zhrniem, možno to bude vyzerať tak, že to ani nemôžem myslieť vážne. Ale Orbán hovorí Maďarom, že ak budú hlasovať za Tiszu, zvolia si tretiu svetovú vojnu, koniec sveta, skazu maďarského štátu a spoločnosti a vysoké dane. A tiež politické spojenectvo, ktoré vyústi do kontroly Maďarska európskymi inštitúciami, pretože krajina bude mať nesuverénnu vládu a skôr či neskôr sa to skončí tak, že pošle svojich mužov bojovať proti Rusku na fronte na Ukrajinu. Úplne súhlasím s tým, že pre zahraničných pozorovateľov to môže znieť nezmyselne. Ale skutočne to dnes takto v Maďarsku vyzerá.
A zdá sa, že minimálne na časť voličov to funguje, však? Bez ohľadu na to, ako vnímame prieskumy, nemôžeme povedať, že by sa popularita Fideszu úplne prepadla.
Funguje to – a nie je to prekvapujúce. Ruská invázia na Ukrajinu vo februári 2022 výrazne prispela k Orbánovmu víťazstvu v parlamentných voľbách o dva mesiace neskôr. Ide o silne emocionálnu a existenčnú tému. Vďaka vládnej propagande v Maďarsku prakticky neexistuje objektívna a faktami podložená diskusia o bezpečnostných výzvach pre Európu, zámeroch Ruska, mimoriadne deštruktívnej politike Orbána voči EÚ a o tom, čo pre krajinu znamená, keď premiér robí zahraničnú politiku naklonenú Moskve. Kľúčové posolstvá vládnej propagandy tak rezonujú vo veľkej časti spoločnosti. Chcem však upozorniť aj na to, že pokračovanie vojny, samozrejme, politicky pomáha Fideszu.
Ale rovnako platí, že ak sa do apríla zrodí nejaká mierová dohoda, ktorá bude výhodná pre Rusko, bude to pre Orbána politická lahôdka. Bude môcť vyhlásiť, že jeho stratégia bola po celý čas správna. A že európski politici minuli desiatky miliárd eur daňových poplatníkov len na to, aby prehrali vojnu a skončili v situácii, v ktorej bude Európa v skutočnosti viac závislá od Spojených štátov a Ruska než v minulosti. Pre Orbána by to bol v predvolebnej kampani nebeský dar a na európskej úrovni by to bola veľmi veľká výzva pre integritu EÚ a európskych politických elít.
Očakávate, že sa Orbán pokúsi v kampani využiť partnerov, ako sú český premiér Andrej Babiš a slovenský premiér Robert Fico? Zaujímajú sa o nich maďarskí voliči?
Až do júla Maďarsko predsedá visegrádskej štvorke. Vzhľadom na animozitu s Poľskom asi nie je V4 pre Orbána najlepší formát, ale je to príležitosť zorganizovať stretnutie na vysokej úrovni s českým a so slovenským premiérom. Nemyslím si však, že by to malo nejaký zásadnejší vplyv na kampaň. Volebnú hru by však mohlo zmeniť niečo iné.
Čo konkrétne?
Nemôžeme vylúčiť scenár, že do apríla sa výrazne zmenia volebné pravidlá či dokonca celý ústavný systém krajiny. Fidesz na to má dvojtretinovú väčšinu v parlamente. A ak by premiér Orbán skutočne cítil, že v žiadnom prípade nemá šancu vyhrať voľby, môže sa rozhodnúť, že v krajne vytvorí viac-menej prezidentský systém. Právomoci novej hlavy štátu by sa mohli približovať k tomu, čo poznáme z Francúzska. Prezidenta by však v Maďarsku nevolili občania, ale parlament. A ten by, samozrejme, vybral samotného Orbána. Pre Fidesz by to bol krízový scenár, z ktorého by bolo jasné, že vláda vie, že voľby prehrá, a myslím si, že by to Maďarsko sociálne destabilizovalo. Aj takýto vývoj však treba brať do úvahy, pretože viacero signálov naznačuje, že Orbán sa naň v zákulisí aktívne pripravuje.
Na Slovensku viacerí pozorovatelia porovnávajú šéfa strany Tisza Pétera Magyara s bývalým slovenským premiérom Igorom Matovičom. To znamená, že hovoria, že Magyar je konzervatívny politik ochotný použiť akýkoľvek PR triky, má obrovské ego a že spolupráca s ním je a bude veľmi ťažká. Súhlasíte s takýmto hodnotením?
Toto porovnanie platí možno na 50 percent. Chápem, prečo to takto ľudia vnímajú. Áno, dá sa porovnávať populizmus oboch politikov, ich konzervatívny svetonázor, egá a veľmi centralizovaný štýl vedenia strany. Zásadné rozdiely však vidím v stratégii a politickej disciplíne. Péter Magyar riadi svoju stranu veľmi centralizovane, no zároveň ide o mimoriadne disciplinovaného a strategického verejného rečníka. Tisza pod jeho vedením funguje efektívne. Hoci som v poslednom čase venoval analýze slovenskej politiky menej času, než by som chcel, myslím si, že v istom zmysle je Matovič presný opak Magyara. Slovenský expremiér by tiež rád všetko riadil, ale kombinuje to s absolútne neuváženou, nepredvídateľnou a nestrategickou politickou komunikáciou. Rozdiely medzi oboma politikmi sú preto naozaj významné – v štýle, osobnosti aj politickej efektívnosti.