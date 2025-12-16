Trump zažaloval BBC za „ohováranie“ a žiada odškodné až 10 miliárd dolárov. Briti sa bránia

BBC v reakcii na Trumpov krok informovala, že sa bude brániť proti žalobe amerického prezidenta. „Ako sme už predtým zdôraznili, budeme sa v tomto prípade brániť. K prebiehajúcim súdnemu konaniu sa nebudeme ďalej vyjadrovať,“ uviedol hovorca BBC.
Žaloba tvrdí, že BBC prezidenta ohovorila a tiež že porušila zákon štátu Florida, ktorý zakazuje klamlivé a nekalé obchodné praktiky.
Trump už v novembri obvinil BBC z ohovárania kvôli tomu, že zostrihala časti jeho prejavu zo 6. januára 2021, a vyhlásil, že ju bude žalovať o jeden až päť miliárd dolárov. BBC spojila časť prejavu, v ktorej Trump podnietil svojich priaznivcov k pochodu na Kapitol, s úryvkom, ktorý v prejave zaznel takmer o hodinu neskôr a v ktorom prezident svojich stúpencov vyzval, aby „bojovali ako o život“. Vynechala pritom časť, v ktorej vyzval na pokojný protest.Čítajte viac BBC sa ospravedlnila Trumpovi za úpravu prejavu, nároky na odškodnenie odmietla
BBC sa Trumpovi za spôsob editácie ospravedlnila, priznala redakčnú chybu a uznala, že úpravou vznikol mylný dojem, že priamo vyzval k násilným akciám. Uviedla však, že neexistuje právny základ na podanie žaloby a odmietla požiadavku na finančnú náhradu. Po kritike kvôli upravenému prejavu už predtým rezignovali generálny riaditeľ Tim Davie a šéfka spravodajstva Deborah Turnessová.
V žalobe, podanej v pondelok na federálnom súde v Miami, však Trump podľa Reuters uviedol, že BBC aj napriek ospravedlneniu „neprejavila nad svojím pochybením skutočnú ľútosť ani nevykonala žiadne významné inštitucionálne zmeny, ktoré by zabránili zneužitiu žurnalistiky do budúcnosti“.Čítajte viac Expert: Trumpa by mali odvolať
Podľa agentúry AP 33-stranová žaloba viní BBC z odvysielania „falošného, hanlivého, klamlivého, pohŕdavého, poburujúceho a zlovoľného zobrazenia prezidenta Trumpa“, čo označuje za „nehanebný pokus o ovplyvnenie“ minuloročných prezidentských volieb v USA. Stanicu tiež viní zo spojenia dvoch úplne oddelených častí Trumpovho prejavu s cieľom „úmyselne skresať význam toho, čo prezident Trump povedal“.
Trump 6. januára 2021 predniesol prejav krátko predtým, ako jeho stúpenci vo Washingtone zaútočili na Kapitol, sídlo Kongresu USA. Stalo sa to v čase, keď sa tam zákonodarcovia zišli, aby potvrdili víťazstvo Joea Bidena v prezidentských voľbách v novembri 2020. BBC v dokumentárnej relácii Panorama z októbra 2024 prejav podľa kritikov zostrihala tak, aby vznikol dojem, že prezident svojich priaznivcov na napadnutie Kapitolu vyzval. Na nezrovnalosti upozornil vnútorný audit stanice, jeho správa sa však na začiatku novembra dostala do médií a BBC odvtedy čelila silnému tlaku. Kritici stanici okrem iného vyčítajú, že ani po roku chybu nenapravila a vinníkov nepotrestala.Čítajte viac Skončí Trump za mrežami alebo opäť v Bielom dome?
BBC je financovaná z povinných koncesionárskych poplatkov, podľa britských právnikov by tak bola akákoľvek výplata odškodného Trumpovi veľmi citlivou záležitosťou aj z politického hľadiska. Hovorca Trumpovho právneho tímu na otázku agentúr k žalobe uviedol, že BBC „má dlhú tradíciu zavádzania svojich divákov v reportážach o prezidentovi Trumpovi, to všetko v prospech vlastnej ľavicovej politickej agendy“.
Dokument sa nevysielal v Spojených štátoch, upozornil Reuters. Trump podľa agentúry zrejme podal žalobu na americkom súde preto, že žaloby pre ohováranie sa v Británii musia podať do jedného roka od zverejnenia materiálu a táto lehota v tomto prípade už uplynula.
Ak majú Trumpovi právnici prekonať právnu ochranu slobody prejavu a tlače zakotvenú v americkej ústave, budú musieť dokázať nielen to, že bol zostrihaný záznam nepravdivý a hanlivý, ale aj to, že BBC úmyselne uviedla divákov do omylu či konala bezohľadne, poznamenal Reuters. Stanica môže argumentovať, že dokument bol v podstate pravdivý a že rozhodnutie okolo strihu nevytvorilo falošný dojem. Môže tiež tvrdiť, že relácia nijako nepoškodila Trumpovu povesť.Čítajte viac Mierový plán? Ukrajina a Európa musia presvedčiť Trumpa, že nechce, aby ho mal Putin vo vrecku
Trump po víťazstve vo voľbách v novembri 2024 a návrate do Bieleho domu zažaloval viaceré americké médiá. Niektoré z nich ako CBS či ABC sa s prezidentom dohodli na mimosúdnom vyrovnaní v desiatkach miliónov dolárov, iné médiá, vrátane renomovaných denníkov The New York Times, The Wall Street Journal či miestneho denníka v štáte Iowa, akékoľvek pochybenia odmietajú.