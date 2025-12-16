Útočníci v Sydney sa inšpirovali Islamským štátom, uviedla polícia

Predpokladaný motív útočníkov naznačil tiež austrálsky premiér Anthony Albanese. „Zdá sa, že to bolo motivované ideológiou Islamského štátu,“ uviedol predseda vlády na tlačovej konferencii.
Islamský štát od roku 2014 dobyl rozsiahle územia v Sýrii a Iraku so zhruba desiatimi miliónmi obyvateľov. Vedenie IS na týchto územiach vyhlásilo chalífát a islamisti ich spravovali podľa vlastného výkladu islamského práva šaría. V Iraku bol IS územne porazený v roku 2017, v Sýrii o dva roky neskôr.Čítajte viac Teror v Sydney si vyžiadal aj život Slovenky. Čaputová: Bola to naša blízka priateľka. Prezident je zhrozený
Austrálske úrady v pondelok zverejnili mená útočníkov, ktorými sú Sajid a Naveed Akramovi. Úrady už skôr informovali, že strieľali 50-ročný otec a jeho 24-ročný syn. Otec Sajid pri prestrelke s políciou zahynul, syn Naveed bol pri prestrelke zranený a zostáva v kritickom stave v nemocnici.
Polícia dnes tiež uviedla, že v novembri obaja muži navštívili Filipíny a že dôvod ich cesty vyšetruje. Filipíny sa už dlho stretávajú s pôsobením islamských militantov v niektorých častiach na juhu súostrovia, uviedol server stanice BBC. Hovorca filipínskeho ministerstva obrany na otázku BBC uviedol, že cestu oboch mužov prešetruje tiež filipínska polícia.
Útočníci boli v novembri na filipínskom Mindanau, bašte islamistov
Otec a syn, ktorí spáchali jednu z najtragickejších masových strelieb v dejinách Austrálie, strávili takmer celý november na Filipínach, potvrdil v utorok imigračný úrad v Manile. Starší z dvojice – Sajid Akram (50) – vstúpil do krajiny ako indický štátny príslušník, mladší Naveed (24) ako Austrálčan.
Podľa filipínskych úradov pricestovali na Filipíny 1. novembra zo Sydney. Hovorkyňa imigračného úradu Sandovalová dodala, že z Filipín odcestovali 28. novembra.Čítajte viac Zranený hrdina z Bondi Beach: Predavač ovocia odzbrojil strelca a zachránil zrejme mnoho životov
Obaja muži sa zdržiavali na ostrove Mindanao, ktorý bol ich konečným cieľom počas cesty po filipínskom súostroví.
Ostrov Mindanao je baštou menších skupín islamistických bojovníkov, ktorí odmietajú mierovú dohodu podpísanú v roku 2014 medzi Manilou a Frontom islamského oslobodenia Morov (MILF), najväčšou povstaleckou skupinou na Filipínach.
AFP pripomenula, že 23. mája 2017 stovky ozbrojených mužov, ktorí prisahali vernosť teroristickej organizácii Islamský štát (IS), prevzali kontrolu nad viacerými časťami mesta Marawi, pričom civilistov využívali ako ľudské štíty. Filipínskej armáde trvalo päť mesiacov, kým tieto oblasti znovu dobyla; niektoré z nich boli pritom takmer úplne zničené.
Jedna z najtragickejších masových strelieb v dejinách Austrálie
Po nedeľňajšom masakre je stále v nemocniciach hospitalizovaných 24 osôb, vrátane troch detí. Osem z nich je v kritickom stave, uviedla BBC.
Austrálske úrady v súčasnosti čelia množiacim sa otázkam, či bolo možné tak brutálnemu útoku predísť a či polícia zareagovala dostatočne rýchlo. Útočníci na dav ľudí, ktorí na obľúbenej austrálskej pláži oslavovali prvý večer Sviatku svetiel, vystrelili v priebehu desiatich minút najmenej štyridsaťkrát, napísala agentúra AFP.