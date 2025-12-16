Pravda Správy Svet Trump klasifikoval fentanyl ako zbraň hromadného ničenia

Americký prezident Donald Trump v pondelok podpísal výkonné nariadenie klasifikujúce syntetickú drogu fentanyl ako zbraň hromadného ničenia. Týmto krokom posilňuje boj administratívy USA proti drogovým kartelom v Latinskej Amerike.

16.12.2025 06:41
Fentanyl zabíja v uliciach Ameriky
„Žiadna bomba nerobí to, čo toto (fentanyl) – zomiera 200– až 300-tisíc ľudí ročne,“ vyhlásil Trump. Podľa údajov amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb však v Spojených štátoch v roku 2024 zomrelo na predávkovanie približne 80.000 ľudí, pričom asi 48.000 úmrtí súviselo so syntetickými opioidmi.

Vo výkonnom nariadení sa uvádza, že „zakázaný fentanyl je bližšie ku chemickej zbrani než k narkotiku“ a jeho výroba a distribúcia „ohrozuje národnú bezpečnosť a podporuje bezprávie v našej hemisfére a na našich hraniciach“.

Tento krok súvisí s bojom Trumpovej administratívy proti údajným „narkoteroristom“, ktorý zahŕňa vojenské operácie zamerané na lode podozrivé z pašovania drog. Od začiatku septembra pri nich zahynulo takmer 90 ľudí.

Trump v pondelok zároveň prezradil, že zvažuje vydanie ďalšieho výkonného nariadenia, ktorým by marihuanu prekvalifikoval na menej nebezpečnú drogu.

