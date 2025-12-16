Pravda Správy Svet USA zaútočili na lode podozrivé z pašovania drog, zahynulo osem ľudí

USA zaútočili na lode podozrivé z pašovania drog, zahynulo osem ľudí

Americká armáda v pondelok oznámila, že v medzinárodných vodách východného Tichého oceánu zaútočila na tri lode podozrivé z pašovania drog. Pri zásahoch zahynulo najmenej osem ľudí.

16.12.2025 06:46
debata (4)
Ďalší smrtiaci úder v Pacifiku. USA zničili loď na príkaz Trumpa
Video
Archívne video.

„Spravodajské služby potvrdili, že plavidlá prechádzali známymi trasami pre pašovanie drog vo východnej časti Tichého oceánu a boli zapojené do pašovania drog,“ uviedla armáda v príspevku na sociálnej sieti X.

Spojené štáty v rámci snáh prezidenta Donalda Trumpa proti pašovaniu drog z Latinskej Ameriky zasiahli už viac než 20 lodí v Tichom oceáne a Karibskom mori v blízkosti Venezuely. Pri týchto operáciách zahynulo podľa dostupných údajov približne 90 osôb.

Nicolás Maduro Čítajte viac Iba 11 kilometrov od Venezuely. Trinidad a Tobago umožní americkým vojenským lietadlám využívať svoje letiská

Nasadenie armády proti plavidlám podozrivým z pašovania predstavuje výrazný odklon od doterajšieho prístupu USA v boji proti narkobiznisu, píše agentúra Reuters. Administratíva prezidenta Trumpa sa snaží zákonnosť týchto zásahov obhajovať, hoci niektorí právni experti ich označujú za nezákonné mimosúdne zabíjanie.

Facebook X.com 4 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #pašovanie drog
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"