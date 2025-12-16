Na autobus už nenastúpil, išlo mu o život. Únosca 12-ročného chlapca sa priznal, obvinili ho z pokusu o vraždu

Podľa webu Novinky.cz sa únosca a jeho obeť poznali. „O dôvodoch, ktoré ho k tomu viedli, ale nechcem špekulovať. To nechajme na políciu. Pre rodinu je to ale veľmi citlivá téma. A ešte viac pre malého. Nechajme ho už všetci na izbe," povedal zdroj Noviniek.
Kriminalisti obvinili únoscu z pokusu o vraždu chlapca a zo zbavenia osobnej slobody. Pre muža navrhla väzbu, rozhodne o nej súd. Polícia to v utorok uviedla na sociálnej sieti X.
„Krajskí kriminalisti obvinili 25-ročného muža pre podozrenie zo spáchania trestného činu vražda v štádiu pokusu a zbavenie osobnej slobody. V dopoludňajších hodinách bude na krajské štátne zastupiteľstvo doručený podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby. Toto sú zároveň v podstate posledné informácie, ktoré budeme v najbližšej dobe k prípadu zverejňovať, a to nielen s ohľadom na vek obete, ale tiež s ohľadom na rešpektovanie súkromia chlapca a jeho najbližších,“ uviedla polícia.Čítajte viac Šokujúci prípad z Česka: Uneseného chlapca našli uväzneného na chate, volal o pomoc. Podozrivého zadržali
Médiá aj verejnosť vyzvala, aby nešírili citlivé údaje o chlapcovi vrátane jeho fotografií. Zdôraznila, že v súčasnej dobe na to už nikto nemá opodstatnený dôvod. Ľuďom sa poďakovala za pomoc pri pátraní.
Polícia aj dobrovoľníci po chlapcovi pátrali od štvrtka. Podľa dostupných informácií zmizol počas cesty zo svojho domu na autobusovú zastávku, ktorá je vzdialená asi kilometer. Na autobus, ktorý ho mal odviesť do školy, už nenastúpil. V nedeľu polícia oznámila, že chlapca našla v chate neďaleko jeho bydliska. Na jeho volanie o pomoc upozornili okoloidúci, ktorí kontaktovali políciu.
Podľa rozhlasovej stanice Radiožurnál muž chlapca vo štvrtok ráno fyzicky napadol, naložil ho do auta a odviezol do chaty v chatovej oblasti Žlutava. Server iDNES.cz uviedol, že podľa jeho informácií mu išlo o život a na jeho tele boli zistené stopy po fyzickom útoku. Polícia tieto informácie neposkytla a nevyjadrila sa ani k možnému motívu útočníka.
Podľa iDnesu k únosu došlo priamo pri dome chlapca. Únosca žil v susedstve, niekoľko stoviek metrov od bydliska mladistvého v Halenkoviciach.