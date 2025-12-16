VIDEO: Statočne bojovala. Silný vietor v Brazílii zhodil repliku Sochy slobody

Replika ikonickej sochy, ktorej predobraz stojí na ostrovčeku pri New Yorku, stála od roku 2020 pred vtedy novootvoreným obchodným strediskom reťazca Havan. Skrátila sa pri vetre, ktorý v regióne v nárazoch presahoval 90 kilometrov za hodinu. Spoločnosť Havan okolie incidentu okamžite uzavrela, informuje server Mixvale.
Brazílska verzia Sochy slobody dosahovala výšku 35 metrov. Zrútila sa samotná 24 metrov vysoká socha inštalovaná na 11*metrovom podstavci. Spoločnosť Havan uisťuje, že mala potrebné technické osvedčenie.
Socha sa zrútila popoludní. Zo záberov zhotovených svedkami je zrejmé, že vietor ju najskôr nakláňal, až sa úplne zrútila na parkovisko pre zákazníkov obchodného centra. Tesne predtým niektorí ľudia premiestnili svoje automobily do bezpečnej vzdialenosti.
Firma Havan vo vyhlásení sľúbila, že zaistí technickú inšpekciu, ktorá vyšetrí príčiny incidentu. Na odstránenie zrútenej konštrukcie boli mobilizované špecializované tímy.Čítajte viac Ropné štáty zatlačili a rozhodli. Európa po COP30 hovorí o sklamaní a malom pokroku