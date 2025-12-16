Rusko nechce prímerie, ale mier, vyhlásil Putinov hovorca

„Chceme mier. Nechceme prímerie, aby sme dali Ukrajine čas na oddych a na prípravu na pokračovanie vojny,“ povedal Peskov. „Teraz je otázne, či dosahujeme, ako hovorí (americký) prezident (Donald) Trump, dohodu, alebo nie. Ak u Ukrajincov preváži túžba nahradiť dosiahnutie dohody krátkodobými, neživotaschopnými riešeniami, potom pravdepodobne nebudeme pripravení sa (do prímeria) zapojiť,“ dodal hovorca Kremľa.
Moskva podľa neho zaujíma konzistentný a transparentný postoj, ktorý je dobre známy ako v USA, tak na Ukrajine. „Chceme zastaviť túto vojnu, dosiahnuť naše ciele, zabezpečiť naše záujmy a zaručiť mier v Európe pre budúcnosť,“ povedal Peskov.
Dodal, že Moskva doteraz nevidela podrobný návrh bezpečnostných záruk Ukrajine od USA a ďalších západných krajín.
Dosiahnutie mieru Moskva podmieňuje územnými ústupkami zo strany Ukrajiny. Moskva nepristúpi na žiadne kompromisy ohľadom piatich ukrajinských regiónov, ktoré vyhlásila za pripojené k Rusku, zopakoval dnes námestník ruského ministra zahraničia Sergej Rjabkov. Časť ukrajinského územia, ktoré Rusko požaduje, sa ruským vojskám ani za takmer štyri roky nepodarilo dobyť. Moskva tiež vylučuje rozmiestnenie západných vojakov na Ukrajine.