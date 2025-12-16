Postavili sa teroru vlastnými telami: Manželia zo Sydney sa stali prvými obeťami krvavého útoku

Podľa denníka The Sydney Morning Herald sa manželia, ktorí boli židovského pôvodu, stali prvými obeťami útoku, pri ktorom zahynulo 15 ľudí. Šestnástou obeťou je jeden z dvojice útočníkov, ktorého zastrelila polícia.
Boris Gurman (69) a jeho manželka Sofia (61) zasiahli v snahe ochrániť ostatných a sami boli zastrelení, uviedla ich rodina. „Hoci nič nedokáže zmierniť bolesť zo straty Borisa a Sofie, cítime hlbokú hrdosť na ich odvahu a obetavosť… Presne takí Boris a Sofia boli – ľudia, ktorí inštinktívne a bez zaváhania pomáhali iným,“ uviedla rodina s tým, že Gurmanovci boli manželmi 34 rokov. Boris Gurman bol mechanik na dôchodku, jeho manželka pracovala pre austrálsku poštu.
Zábery z incidentu ukazujú, ako Gurman zápasil na ceste s jedným zo strelcov a podarilo sa mu získať jeho zbraň, skôr než obaja spadli na zem. Gurman sa následne postavil a zrejme útočníka udrel zbraňou. Predpokladá sa, že útočník potom použil ďalšiu zbraň a manželov zastrelil.
Svedkovia incidentu opísali Gurmana ako hrdinu. Majiteľka vozidla, z ktorého pochádza záznam, agentúre Reuters povedala, že Gurman „neutiekol, práve naopak – bez váhania sa vrhol priamo do nebezpečenstva, zo všetkých síl sa snažil útočníkovi vytrhnúť zbraň a bojoval až do smrti“. „Záznam z mojej kamery ukazuje, že starší muž bol napokon postrelený a padol na zem. Ten okamih mi doslova zlomil srdce,“ dodala.Čítajte viac Zranený hrdina z Bondi Beach: Predavač ovocia odzbrojil strelca a zachránil zrejme mnoho životov
„Bol to hrdina, snažil sa, naozaj sa snažil. Jeho rodina to musí vedieť,“ povedal ďalší svedok televízii 9News. „Všetci musia vedieť, že sa pokúsil zasiahnuť, pretože to bolo hneď na začiatku. Postavil sa nebezpečenstvu, guľky už lietali vzduchom, a napriek tomu sa mu postavil,“ uviedol.
Medzi 15 obeťami útoku vo veku od 10 do 87 rokov bola aj desaťročná Matilda, preživší holokaustu Alexander Kleytman, ktorý sa do Austrálie prisťahoval z Ukrajiny, či blízka rodinná priateľka bývalej slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej Marika Pogany. Austrálske úrady v pondelok zverejnili mená útočníkov – Sajid a Naveed Akramovci. Už skôr informovali, že strieľali 50-ročný otec a jeho 24-ročný syn. Otec Sajid zahynul pri prestrelke s políciou, zatiaľ čo jeho syn Naveed bol zranený a v kritickom stave zostáva v nemocnici. Austrálska polícia uviedla, že útočníci sa pravdepodobne inšpirovali ideológiou tzv. Islamského štátu.Čítajte viac Útočníci v Sydney sa inšpirovali Islamským štátom, uviedla polícia