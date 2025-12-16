Muž ide za 130 zranených fanúšikov Liverpoolu na 21 rokov do väzenia. Sudca: Nepochopiteľný akt

Päťdesiatštyriročný muž vošiel do pešieho davu a vozidlom v ňom zranil dospelých aj deti len kvôli tomu, že mu došla trpezlivosť, uviedla obžaloba. Jeho auto narážalo do ľudí a niektorých za sebou aj ťahalo, popísala ďalej.
„Stratili ste nervy v návale hnevu a bol ste odhodlaný pretlačiť sa davom bez ohľadu na následky,“ uviedol podľa serveru televízie Sky News sudca Andrew Menary Doyleovi pred vyslovením rozsudku. „Je takmer nepochopiteľné, ako by sa mohol rozumný človek správať spôsobom, akým ste sa správali vy,“ doplnil.
Prokurátor Paul Greaney predtým povedal, že Doyle zranil 134 ľudí vrátane ôsmich detí. „Nielenže spôsobil veľké množstvo zranení, ale tiež vyvolal hrôzu u tých, ktorí prišli na oslavy plné radosti,“ dodal. Polícia uviedla, že len zázrakom nikto neprišiel o život.
Právnik odsúdeného muža Simon Csoka povedal, že Doyle je tým, čo urobil, zdesený. „Ľutuje toho, hanbí sa a je mu hlboko ľúto všetkých, ktorí utrpeli zranenie,“ doplnil. Muž podľa neho prijal za čin plnú zodpovednosť a neočakával žiadne zľutovanie. Odsúdený otec troch detí Doyle sa v posledný deň súdneho pojednávania hneď niekoľkokrát rozplakal.
Doyle na súde čelil obžalobe okrem iného z nebezpečného konania a ťažkého ublíženia na zdraví. Za trestné činy, ktoré sa týkali 29 obetí vo veku od šiestich mesiacov do 77 rokov, mu súd mohol uložiť až doživotie.