Ukrajina čelí finančným ťažkostiam, ruské aktíva sú kľúčové, uviedol Zelenskyj

Ukrajina má problémy s financovaním svojich potrieb, a preto má pre ňu kľúčový význam prípadné rozhodnutie Európskej únie využiť zmrazené ruské aktíva na podporu Ukrajiny, upozornil dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa agentúry Reuters vysvetlil, že ruské aktíva by pomohli Kyjevu nahradiť klesajúcu podporu od niektorých partnerov.

16.12.2025 15:02
Pravda vo svete: Použiť ruské zmrazené aktíva pre financovanie Ukrajiny je to najlepšie. Iné možnosti sú pre Európu horšie, hovorí odborník Martin Vokálek
„Bez tejto podpory nemôžeme zostať silní,“ vyhlásil prezident na spoločnej tlačovej konferencii s holandským premiérom Dickom Schoofom.

Otázka využitia v únii zmrazených ruských aktív na takzvanú reparačnú pôžičku pre Ukrajinu bude tento týždeň kľúčovou témou summitu EÚ v Bruseli. Len pár dní pred vrcholnou schôdzkou sa ale zdá, že diplomatom a zástupcom Európskej komisie sa stále nepodarilo rozptýliť výhrady, ktoré voči postupu dáva najavo predovšetkým Belgicko, ale tiež niektoré ďalšie štáty bloku.

Zelenskyj dnes v Haagu tiež uviedol, že delegácia ukrajinských vyjednávačov navštívi USA buď koncom tohto či začiatkom budúceho týždňa, aby pokračovala v práci na pláne na ukončenie vojny po tom, ako americká strana prerokuje s Ruskom stanoviská vypracované Ukrajinou spolu s európskymi štátmi v minulých dňoch.

„Myslím, že (rozhovory vyjednávačov) sa uskutočnia v najbližších dňoch – možno cez víkend, možno trošku neskôr – ale čím skôr, tým lepšie,“ povedal Zelenskyj na tlačovej konferencii podľa agentúry Interfax-ukrajina.

