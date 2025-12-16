Ukrajina čelí finančným ťažkostiam, ruské aktíva sú kľúčové, uviedol Zelenskyj

„Bez tejto podpory nemôžeme zostať silní,“ vyhlásil prezident na spoločnej tlačovej konferencii s holandským premiérom Dickom Schoofom.
Otázka využitia v únii zmrazených ruských aktív na takzvanú reparačnú pôžičku pre Ukrajinu bude tento týždeň kľúčovou témou summitu EÚ v Bruseli. Len pár dní pred vrcholnou schôdzkou sa ale zdá, že diplomatom a zástupcom Európskej komisie sa stále nepodarilo rozptýliť výhrady, ktoré voči postupu dáva najavo predovšetkým Belgicko, ale tiež niektoré ďalšie štáty bloku.
Zelenskyj dnes v Haagu tiež uviedol, že delegácia ukrajinských vyjednávačov navštívi USA buď koncom tohto či začiatkom budúceho týždňa, aby pokračovala v práci na pláne na ukončenie vojny po tom, ako americká strana prerokuje s Ruskom stanoviská vypracované Ukrajinou spolu s európskymi štátmi v minulých dňoch.
„Myslím, že (rozhovory vyjednávačov) sa uskutočnia v najbližších dňoch – možno cez víkend, možno trošku neskôr – ale čím skôr, tým lepšie,“ povedal Zelenskyj na tlačovej konferencii podľa agentúry Interfax-ukrajina.