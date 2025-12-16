Babišova vláda odmietla úniový migračný pakt

Migračný pakt, ktorý bol schválený v minulom roku a nadobudne platnosť 12. júna 2026, má viesť k lepšiemu zvládaniu migrácie, efektívnejším kontrolám a k rýchlejšiemu vráteniu neúspešných žiadateľov o azyl. Od januára začnú platiť sprísnené azylové a migračné pravidlá, ktoré presadila vláda Petra Fialu (ODS) a z migračného paktu vychádza. Podľa bývalej koalície nové pravidlá zrýchlia konanie o medzinárodnej ochrane a obmedzia jej zneužívanie.
V uznesení, ktoré má ČTK k dispozícii, Babišov kabinet uviedol, že súhlasí s odmietnutím migračných kvót v migračnom pakte a zavedením politiky nulovej tolerancie nelegálnej migrácie do ČR a EÚ s cieľom zaistiť maximálnu bezpečnosť svojich občanov. „Vláda odmieta Pakt o migrácii a azyle EÚ v súčasnej podobe a bude aktívne presadzovať jeho sprísnenie,“ uviedla.
Minister vnútra Lubomír Metnar (ANO) dostal od kabinetu okrem iného za úlohu predložiť návrh nového legislatívneho rámca v boji proti migrácii. V spolupráci s ministrom zahraničia majú odmietnuť zapojenie SR do relokačného programu EÚ. Česko sa má tiež aktívne zapojiť do úsilia členských štátov EÚ o to „nájsť skutočné riešenia nelegálnej migrácie mimo územia EÚ, posilniť ochranu vonkajších hraníc EÚ a boj proti prevádzačom“.Čítajte viac Spojené kráľovstvo opustili desaťtisíce Poliakov. Masívny odliv súvisí s brexitom
Bývalý minister vnútra Vít Rakúšan (STAN) pri pondelkovom odovzdaní úradu povedal, že odmietnutím migračného paktu by SR stratila nástroje proti ilegálnej migrácii, ktoré by okolitým štátom zostali. Podľa jeho nástupcu Metnara má vláda problém s princípom solidarity. Na zriadení fondu solidarity na budúci rok sa štáty EÚ dohodli pred týždňom, Česko je pre toto obdobie oslobodené od príspevku kvôli množstvu utečencov z Ukrajiny, ktorí majú v krajine dočasnú ochranu.Čítajte viac Európa migráciu nezvládla. Aj na Západe vytriezveli. Slovensko by nemalo teraz hádzať polená pod nohy