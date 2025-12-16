Zástupcovia dvoch novinárov väznených v Bielorusku a Gruzínsku si prevzali Sacharovovu cenu

„Som hrdá na to, že tohtoročná Sacharovova cena sa udeľuje novinárom Andrzejovi Poczobutovi a Mzii Amaglobeliovej ako uznanie ich statočného boja za slobodu prejavu a demokratickú budúcnosť Bieloruska a Gruzínska. Táto snemovňa vyjadruje solidaritu s Mziou a Andrzejom a vyzýva na ich okamžité prepustenie z väzenia – pretože hovoriť pravdu moci nesmie byť nikdy zločinom,“ povedala Metsolová na slávnostnom odovzdávaní.
Andrzej Poczobut je známy kritik režimu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka a symbolická osobnosť boja za slobodu a demokraciu v tejto krajine. Na podujatí ho zastupovala jeho dcéra Jana Poczobutová. „Je pre mňa veľkou cťou, že tu dnes môžem stáť a v mene môjho otca prevziať toto ocenenie… Už takmer päť rokov žije moja rodina v tichu, neistote a bez človeka, ktorého milujeme. Dnes chcem zo srdca poďakovať Európskemu parlamentu za to, že naňho nezabudol a že myslí aj na všetky rodiny, ktoré žijú s rovnakými nezodpovedanými otázkami,“ povedala.Čítajte viac Laureátmi Sacharovovej ceny sa stali novinári Poczobut a Amaglobeliová
Mzia Amaglobeliová sa stala symbolom gruzínskeho prodemokratického protestného hnutia proti vláde strany Gruzínsky sen po voľbách v októbri 2024. Na odovzdávaní ceny ju zastupovala novinárka Irma Dimitradzeová. „Prijímam (toto ocenenie) v mene svojich kolegov, novinárov, ktorí teraz v Gruzínsku bojujú za záchranu žurnalistiky ako takej. Neúnavne pracujú na tom, aby ste počuli hlas odporu gruzínskych občanov, aby pravda nebola umlčaná,“ prečítala vyhlásenie Amaglobeliovej.
„Tento režim je bezohľadný… ničí slobodnú žurnalistiku, ruší opozičné politické strany a väzní ich vodcov, v podstate rozkladá mimovládne organizácie, označuje tých, ktorí v nich pracujú, za zahraničných agentov… Napriek tomu sa mu nepodarilo umlčať protesty. Možno práve preto sú vyhlásenia Európskej únie na podporu gruzínskeho ľudu silnejšie a presnejšie ako kedykoľvek predtým. A za to som hlboko vďačná,“ napísala väznená novinárka.Čítajte aj Lukašenkov režim prepustil politických väzňov vrátane aktivistky Kalesnikavovej a nositeľa Nobelovej ceny Biaľackého
EP od roku 1988 každoročne udeľuje Sacharovovu cenu jednotlivcom či organizáciám, ktoré bránia ľudské práva a základné slobody, dohliadajú na dodržiavanie práv menšín a bojujú za dodržiavanie medzinárodného práva, demokracie a právneho štátu. Je pomenovaná po sovietskom jadrovom fyzikovi a disidentovi Andrejovi Sacharovovi a spojená s finančnou odmenou 50.000 eur.