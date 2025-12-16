Pravda Správy Svet Koniec leteckej izolácie: Bagdad privítal prvý let z Európy po 35 rokoch

Iracké ministerstvo dopravy v utorok oznámilo, že na medzinárodnom letisku v Bagdade pristálo prvé lietadlo za posledných 35 rokov štartujúce z členského štátu Európskej únie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

16.12.2025 18:12
Rezort dopravy označil prílet stroja gréckej spoločnosti Aegean Airlines za „návrat Iraku na mapu európskeho letectva“ a vyjadril nádej na „novú fázu zotavovania sa irackého leteckého sektora“.

Európske aerolínie nelietali do Bagdadu z bezpečnostných dôvodov od invázie irackého diktátora Saddáma Husajna do Kuvajtu na začiatku 90. rokov 20. storočia.

Husajna zvrhla v roku 2003 invázia Spojených štátov a krajinu neskôr zmietala občianska vojna, sektárske násilie a aktivity rôznych ozbrojených džihádistických skupín. Po rokoch nepokojov sa Irak začal stabilizovať.

Linka medzi Bagdadom a gréckymi Aténami bude lietať dvakrát týždenne s možnosťou pridania letov v prípade väčšieho záujmu. Aegean Airlines tento rok už začal lietať i do metropoly autonómneho Kurdistanu Arbíl na severe Iraku.

