Koniec leteckej izolácie: Bagdad privítal prvý let z Európy po 35 rokoch

Rezort dopravy označil prílet stroja gréckej spoločnosti Aegean Airlines za „návrat Iraku na mapu európskeho letectva“ a vyjadril nádej na „novú fázu zotavovania sa irackého leteckého sektora“.
Európske aerolínie nelietali do Bagdadu z bezpečnostných dôvodov od invázie irackého diktátora Saddáma Husajna do Kuvajtu na začiatku 90. rokov 20. storočia.
Husajna zvrhla v roku 2003 invázia Spojených štátov a krajinu neskôr zmietala občianska vojna, sektárske násilie a aktivity rôznych ozbrojených džihádistických skupín. Po rokoch nepokojov sa Irak začal stabilizovať.
Linka medzi Bagdadom a gréckymi Aténami bude lietať dvakrát týždenne s možnosťou pridania letov v prípade väčšieho záujmu. Aegean Airlines tento rok už začal lietať i do metropoly autonómneho Kurdistanu Arbíl na severe Iraku.