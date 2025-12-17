Zachráni Lukašenko prezidenta, ktorého Trump nenávidí? Kamarátovi z Venezuely otvára dvere do Bieloruska

Alexandr Lukašenko rokoval s Jesúsom Velásquezom najprv na konci novembra a potom pred pár dňami. Veľvyslanca Venezuely, ktorý pôsobí priamo v Minsku, obišiel, a na debatu pozval ambasádora tejto juhoamerickej krajiny fungujúceho v Moskve.
Lukašenko sa počas prvého stretnutia rozplýval nad jeho skvelým vzťahom s venezuelským prezidentom: „Poprosím vás, aby ste odkázali Nicolásovi Madurovi, že ho v Bielorusku stále očakávame. Už nastal čas, aby našu krajinu navštívil," povedal Velásquezovi podľa agentúry BELTA.
Debata sa uskutočnila v období, keď šéf Bieleho domu čoraz viac tlačí na venezuelského lídra, aby sa vzdal moci. Donald Trump označuje Madura za hlavného vinníka pašovania kokaínu do USA. V krajnom prípade sa dokonca nedá vylúčiť, že Američania by priamo zasiahlo vojensky vo Venezuele.
Pred niekoľkými dňami Velásquez znovu priletel do Minsku. Lukašenko na tomto stretnutí poznamenal, že v novembri sa dohodli, že by si mali vyjasniť niektoré záležitosti s politickým vedením Venezuely. „Dohodli sme sa, že keď sa určité problémy a otázky vyriešia, nájdete si čas prísť za mnou, aby sme mohli prijať vhodné rozhodnutie v rámci našich kompetencií. A ak to bude potrebné, neskôr môžeme zapojiť aj Madura," citovala BELTA Lukašenka.
Čo sa mohlo skrývať v záhadne znejúcich slovách bieloruského lídra? Asi nebudeme ďaleko od pravdy, keď vyslovíme domnienku, že sa hovorilo o možnosti udelenia azylu Madurovi. Viac svetla priniesol Lukašenko teraz, keď poskytol hodinový rozhovor pre americkú televíznu stanicu Newsmax.
Pochopiteľne, že vyslovene nepovedal, že Madurovi ponúka politický azyl, no z jeho výrokov je jasné, že toto musela byť hlavná téma dvoch debát s venezuelským ambasádorom. „Ak by chcel prísť do Bieloruska, má tu otvorené dvere," podčiarkol Lukašenko. Poprel pritom, že by s Velásquezom diskutoval o možnosti udelenia azylu Madurovi. Zopakujme však, že samozrejme, že takéto veci sa nevynášajú von spoza zatvorených dverí. „Je silný muž. Slušný, duševne zdravý človek, s ktorým sa dá rozprávať a vyjednávať," podotkol ešte Lukašenko.
Keby sa v Minsku mali riešiť bežné politicko-ekonomické vzťahy dvoch štátov, potom by bolo jasné, že by sa o tom prezident rozprával s veľvyslancom akreditovaným v Bielorusku. Nie s ambasádorom, ktorý priletel dvakrát z Ruska. Treba sa prikloniť k hypotéze, že Maduro začal uvažovať o jednosmernom lete z Caracasu do Minsku.
Nedá sa vylúčiť to, že Maduro uprednostnil na debatu s Lukašenkom veľvyslanca pôsobiaceho v Moskve aj pre prílišnú citlivosť tejto témy. Velásquez je zrejme človek, ktorému venezuelský prezident veľmi dôveruje. Nečudo: má hodnosť generála, v minulosti pôsobil ako veliteľ čestnej stráže už zosnulého lídra Venezuely Huga Cháveza a silné postavenie si udržal aj po príchode Madura k moci.
Maduro vládne nepretržite od marca 2013. Ústretovosť Lukašenka k nemu je pochopiteľná: dlho sa totiž spolu poznajú. Maduro navštívil Bielorusku dvakrát (2013 a 2017). Lukašenko priletel na návštevu Venezuely tri razy (2007, 2010, 2013). V prvých dvoch prípadoch bol pri moci ešte Chávez, čo však nemení nič na tom, že vzťahy medzi Lukašenkom a Madurom sa dajú považovať za nadštandardné.
Dodajme však, že čo platí o politickej úrovni, to isté sa v súčasnosti už nedá povedať o hospodárskej oblasti. Prehlbujúce sa ekonomické problémy Venezuely viedli k obrovskému poklesu obchodnej výmeny. Kým v roku 2012 Bielorusko vyviezlo do tohto juhoamerického štátu tovary v celkovej hodnote viac ako štvrť miliardy amerických dolárov (USD), naopak, v posledných rokoch je jeho export doslova zanedbateľný: ročne len niečo viac ako milión USD.