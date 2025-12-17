Zomrelo najstaršie žijúce dvojča, ktoré prežilo šialené pokusy Mengeleho. Bola to Židovka z Československa

Suboticu si nemohla pamätať, krátko po pôrode sa jej matka s dvoma novorodencami vrátila do Prahy. „V Juhoslávii porodila predčasne, keď tam pricestovala na návštevu za príbuznými," ozrejmili noviny Sydney Morning Herald. Prečo je reč o dvoch bábätkách? Jej mama totiž priviedla na svet dvojčatá. Dve dievčatká: Annettu a Stephaniu (ako zneli ich prvé mená prispôsobené angličtine, ktoré používali v Austrálii).
Rodina bola päťčlenná. K dvojčatám ešte pribudlo jedno dievča. Ich mladšia sestra sa volala Alžbeta. Nacisti ich oddelili od seba v roku 1941, keď oboch rodičov a ich tretiu dcéru deportovali do židovského geta v Lodži. Nemci ho zriadili na jar 1940 niekoľko mesiacov po okupácii Poľska. Samozrejme, že ani dvojčatá neunikli pred hilterovským antisemitizmom: v apríli 1942 ich odvliekli do koncentračného tábora v Terezíne.
Utrpenie Annetty a Stephanie pokračovalo od decembra 1943 v nacistickom lágri v Auschwitzi. Deportovali ich doň z Terezínu. Obe sa dostali do rúk Mengeleho, ktorý mal prezývku anjel smrti. Vykonával rôzne sadistické experimenty na väzňoch, zvlášť sa zameriaval na dvojčatá. Pristupoval k nim ako k pokusným myšiam. Dvojčatá ho zaujímali preto, lebo dostal za úlohu zaoberať sa možnosťami, ako by sa umelo dala zvýšiť pravdepodobnosť, že Nemky budú rodiť viac detí naraz.
Obe sestry našťastie prežili holokaust a po skončení vojny sa dozvedeli, čo s nimi Mengele plánoval urobiť. Respektíve ako si zaumienil, že kedy a prečo ich zabije. Chcel, aby otehotneli s dvojčatami. Obidve však prestali menštruovať, pretože dostávali veľmi málo jedla. Z archívov v Auschwitzi a od jedného dvojčaťa, ktoré hrôzy v tomto lágri prežilo, sa dozvedeli, že Mengele plánoval dve mladé ženy zabiť, keď otehotnejú. Chcel pitvať ich plody a zistiť, či by to boli identické dvojčatá.
Obidve ženy sa nakoniec dožili krásneho veku. Stephania zomrela v septembri 2019, mala 99 rokov. Vo februári tohto roku zaradili Annettu do Guinnessovej knihy rekordov, o čom bola reč v úvode textu. Urobili to krátko po tom, čo oslávila 101. narodeniny. Annetta zdôrazňovala, že so Stephaniou ju spájalo celoživotné nerozlučné puto: „Moja sestra a ja sme boi vždy ako dve telá a jedna duša," povedala Ableová pred dvomi rokmi pre server Business Insider.