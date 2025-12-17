Pravda Správy Svet Pokuta Muskovi od EÚ sa Spojeným štátom nepáči. USA pohrozili Európe odvetou, ak to neprestane

Pokuta Muskovi od EÚ sa Spojeným štátom nepáči. USA pohrozili Európe odvetou, ak to neprestane

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa pohrozila Európskej únii odvetnými opatreniami v prípade, že bude ďalej obmedzovať amerických poskytovateľov služieb. Varovanie prišlo krátko po tom, ako Európska komisia vymerala pokutu sociálnej sieti X amerického miliardára Elona Muska, píše agentúra Reuters.

17.12.2025 06:35
debata (4)

Hovorca Európskej komisie Thomas Regnier v reakcii na americké vyhrážky podľa agentúry AFP uviedol, že EÚ bude naďalej od technologických firiem vymáhať dodržiavanie svojich predpisov.

Trump sa vyhráža: Európa si musí dávať pozor, pokuta pre Muska je hnusná
Video

Úrad amerického obchodného splnomocnenca (USTR) v utorok na sieti X uviedol, že EÚ pokračuje v diskriminácii amerických poskytovateľov služieb prostredníctvom súdnych sporov, pokút a regulácie. Poskytovatelia služieb z EÚ naopak podľa úradu môžu dlhodobo podnikať v USA bez podobných obmedzení.

Radoslaw Sikorski / Elon Musk / Čítajte viac Musk hovorí o cenzúre v EÚ. Sikorski ostro: Choďte na Mars, tam nacistické pozdravy necenzurujú

„Ak budú EÚ a členské štáty EÚ pokračovať v obmedzovaní konkurencieschopnosti amerických poskytovateľov služieb prostredníctvom diskriminačných opatrení, nebudú mať Spojené štáty inú možnosť ako použiť všetky dostupné nástroje, aby týmto neprimeraným opatreniam čelili,“ napísal USTR. Dodal, že americké zákony v prípade potreby umožňujú okrem iného zavedenie poplatkov či reštrikcií na zahraničné služby.

„Veľakrát sme jasne uviedli, že naše pravidlá platia rovnako a spravodlivo pre všetky spoločnosti pôsobiace v EÚ,“ povedal Regnier. „Naďalej budeme vymáhať dodržiavanie pravidiel, a to spravodlivo a bez diskriminácie,“ dodal.

Trump: Vždy som mal Elona rád. Neviem, či ešte môžeme mať taký vzťah
Video
Archívne video.

Európska komisia tento mesiac vymerala sieti X pre nedostatočnú transparentnosť pokutu 120 miliónov eur. Americký minister zahraničia Marco Rubio to následne označil za „útok na všetky americké technologické platformy a na americký ľud zo strany zahraničných vlád“. Musk v reakcii na pokutu vyzval na zrušenie EÚ.

Donald Trump, Elon Musk Čítajte viac Elon Musk navrhuje rozpustenie Európskej únie a „vrátenie suverenity“ jednotlivým štátom

EK v uplynulých rokoch veľkým americkým digitálnym podnikom za nedodržiavanie regulačných predpisov vymerala pokuty v hodnote miliárd eur. Washington opakovane vyzýva Európsku úniu, aby reguláciu digitálneho sektora zmiernila, napísala agentúra AFP.

Elon Musk, Twitter Čítajte viac Brusel dal Muskovej sieti X pokutu 120 miliónov eur, Rubio hovorí o útoku na všetkých Američanov
Facebook X.com 4 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Elon Musk #Donald Trump
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"