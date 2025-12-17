Doživotie alebo trest smrti? Pri vraždách manželov Reinerových bol použitý nôž. Motív zatiaľ nezverejnili

Okresný prokurátor Nathan Hochman podľa Reuters uviedol, že obžaloba môže pre 32-ročného Nicka Reinera žiadať doživotie bez možnosti prepustenia alebo aj trest smrti, ale prokurátori sa zatiaľ nerozhodli, či budú požadovať popravu. Pri vraždách manželov Reinerových bol podľa prokuratúry použitý nôž. Podrobnosti o okolnostiach vrážd úrady nezverejnili, nezmienili sa ani o prípadnom motíve.Čítajte viac Syna režiséra Reinera obvinili z vraždy, Trump šokoval slovami o mŕtvom. Ako opitý chlap v bare, odkázal prezidentovi znechutený republikán
Kým miestny právny poriadok vraždu, teda úmyselné usmrtenie iného človeka, na stupne nedelí, v Spojených štátoch je to zavedená prax. Za vraždu prvého stupňa je považovaná taká, keď si páchateľ čin dopredu premyslí a pripraví. Pri druhom stupni je vrah rovnako vedený úmyslom zabiť, skutok však priamo neplánoval.
Nick Reiner podľa agentúry AP verejne hovoril o svojom boji so závislosťou. Do svojich 18 rokov niekoľkokrát pobýval v zariadeniach na liečbu závislosti. Medzitým bol bezdomovcom a závislosti opätovne podliehal. Rob a Nick Reinerovi sa zaoberali svojím ťažkým vzťahom a Nickovým bojom s drogami v čiastočne autobiografickom filme z roku 2016 Being Charlie (Byť Charliem). Kým filmár snímku režíroval, jeho syn sa podieľal na scenári.Čítajte viac Ešte v septembri pózovali ako šťastná rodina, toto je syn zavraždeného režiséra Reinera, ktorý je hlavný podozrivý. S rodičmi mal kedysi veľmi ťažký vzťah
Rob Reiner režíroval filmy ako romantickú komédiu Keď Harry stretol Sally, pri ktorej nakrúcaní sa v roku 1989 zoznámil so svojou manželkou, súdnu drámu Pár správnych chlapov alebo kriminálny thriller podľa knihy Stephena Kinga Misery nechce zomrieť.