Doživotie alebo trest smrti? Pri vraždách manželov Reinerových bol použitý nôž. Motív zatiaľ nezverejnili

Prokurátori v Los Angeles obžalovali z vraždy prvého stupňa Nicka Reinera v prípade smrti jeho rodičov: režiséra Roba Reinera a jeho ženy Michele. 78-ročný Reiner a jeho o desať rokov mladšia manželka zomreli podľa úradov v nedeľu násilnou smrťou vo svojom dome v Los Angeles. Niekoľko hodín po objavení tiel polícia zatkla ich mladšieho syna. Napísala to v noci na dnes agentúra Reuters a stanica BBC.

Nick Reiner
Na archívnej snímke tridsaťdvaročný Nick Reiner.
Okresný prokurátor Nathan Hochman podľa Reuters uviedol, že obžaloba môže pre 32-ročného Nicka Reinera žiadať doživotie bez možnosti prepustenia alebo aj trest smrti, ale prokurátori sa zatiaľ nerozhodli, či budú požadovať popravu. Pri vraždách manželov Reinerových bol podľa prokuratúry použitý nôž. Podrobnosti o okolnostiach vrážd úrady nezverejnili, nezmienili sa ani o prípadnom motíve.

Režisér Rob Reiner a jeho manželka Michele Singer Reiner v marci 2025.

Kým miestny právny poriadok vraždu, teda úmyselné usmrtenie iného človeka, na stupne nedelí, v Spojených štátoch je to zavedená prax. Za vraždu prvého stupňa je považovaná taká, keď si páchateľ čin dopredu premyslí a pripraví. Pri druhom stupni je vrah rovnako vedený úmyslom zabiť, skutok však priamo neplánoval.

Režisér Rob Reiner na premiére v septembri 2025.
Rob Reiner a jeho prvá manželka Penny Marshall...
+2Režisér Rob Reiner a jeho manželka Michele...

Nick Reiner podľa agentúry AP verejne hovoril o svojom boji so závislosťou. Do svojich 18 rokov niekoľkokrát pobýval v zariadeniach na liečbu závislosti. Medzitým bol bezdomovcom a závislosti opätovne podliehal. Rob a Nick Reinerovi sa zaoberali svojím ťažkým vzťahom a Nickovým bojom s drogami v čiastočne autobiografickom filme z roku 2016 Being Charlie (Byť Charliem). Kým filmár snímku režíroval, jeho syn sa podieľal na scenári.

Režisér Rob Reiner na premiére v septembri 2025.

Rob Reiner režíroval filmy ako romantickú komédiu Keď Harry stretol Sally, pri ktorej nakrúcaní sa v roku 1989 zoznámil so svojou manželkou, súdnu drámu Pár správnych chlapov alebo kriminálny thriller podľa knihy Stephena Kinga Misery nechce zomrieť.

