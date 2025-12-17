Pravda Správy Svet Trump zablahoželal Babišovi k nástupu do funkcie, verí v spoluprácu

Trump zablahoželal Babišovi k nástupu do funkcie, verí v spoluprácu

Americký prezident Donald Trump zablahoželal českému premiérovi Andrejovi Babišovi k nástupu do funkcie. V príspevku zverejnenom v noci na stredu na platforme Truth Social uviedol, že od nového premiéra ČR očakáva „skvelé veci“ vrátane dohody o nákupe stíhačiek F-35.

17.12.2025 08:04
Pavel vymenoval Babiša za premiéra
„Je skvelé vidieť, že bol Andrej Babiš opäť menovaný za predsedu vlády Českej republiky. Spoločne opäť dosiahneme veľký úspech v oblasti obrany, energetiky a nelegálnej migrácie – presne tak, ako sa nám to podarilo počas nášho prvého funkčného obdobia,“ napísal prezident Spojených štátov. AFP pripomína, že Trump bol v úrade prezidenta po prvý raz v rokoch 2017–2021, v rovnakom čase bol Babiš premiérom ČR.

Babiš, ktorý sa ujal funkcie premiéra v pondelok, podľa Trumpových slov vie, ako uzatvárať dohody a očakáva od neho „skvelé veci vrátane F-35“.

Česi musia chrániť aj slovenské nebo. Nakúpia stíhačky F-35
Archívne video.

Portál Novinky.cz uviedol, že predošlá česká vláda v roku 2023 rozhodla o nákupe 24 amerických stíhačiek, pričom vtedajšia opozícia na čele s Babišovým hnutím ANO tento krok opakovane kritizovala. Babiš vo videu zverejnenom v marci povedal, že vláda sa rozhodla kúpiť „nepotrebné a podľa nášho názoru predražené stíhačky F-35“. ANO vo svojom predvolebnom programe tvrdilo, že prehodnotia nákladné akvizície, akými sú podľa nich práve F-35 a zamerajú sa na investície, ktoré budú efektívne a skutočne zvýšia obranyschopnosť ČR.

