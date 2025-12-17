Na Ukrajine podľa ministerstva padli štyria Česi a päť je nezvestných

Či je aktuálny prípad dobrovoľníka z Plzeňska zahrnutý v štatistikách ministerstva zahraničných vecí, alebo nie, nie je jasné. Hovorca Drake povedal, že ministerstvo informácie preveruje.Čítajte viac V bojoch na Ukrajine padol ďalší Čech
Podľa rozhlasu dvadsaťsedemročný padlý dobrovoľník David M. v minulosti slúžil v českej armáde. Z tej dobrovoľne odišiel, aby mohol bojovať v ukrajinskej armáde, kde pôsobil dva roky. V ukrajinskej armáde slúžil pri rozviedke a zahynul na Záporožskom fronte, napísal rozhlas.
Podľa dostupných informácií prišiel o život prvý Čech pri bojoch s ruskou armádou v Donbase v júni 2022. Predvlani v marci padol druhý dobrovoľník. O dva mesiace neskôr zomrel zakladateľ Projektu Phoenix, český medik, ktorý bol vážne zranený po zásahu šrapnelom na Donbase a potom prevezený do pražskej Ústrednej vojenskej nemocnice. Vlani vo februári informoval účet Vozím drony na Ukrajinu o úmrtí českého dobrovoľníka, ktorý bojoval na ukrajinskej strane, a to pri meste Avdijivka.Čítajte viac V bojoch proti Rusku na Ukrajine zahynul mladý Čech, uviedla škola, kde študoval
Okrem toho sa skôr objavili informácie aj o ďalších českých dobrovoľníkoch, ktorí zomreli v bojoch na Ukrajine. Ministerstvo zahraničných vecí však ich úmrtie nepotvrdilo. Napríklad na konci novembra informovala škola v Uherskom Hradišti o úmrtí 27-ročného muža, bývalého študenta školy, ktorý rovnako bojoval na Ukrajine.
Na začiatku decembra súd v Ruskom okupovanej ukrajinskej Luhanskej oblasti poslal na 13 rokov do väzenia česko-vietnamského občana, ktorý dobrovoľne bojoval na Ukrajine proti Rusom. České ministerstvo zahraničných vecí proti postupu Ruska v tomto prípade zásadne protestovalo.