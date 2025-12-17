Pravda Správy Svet Na Ukrajine podľa ministerstva padli štyria Česi a päť je nezvestných

Na Ukrajine podľa ministerstva padli štyria Česi a päť je nezvestných

V bojoch na Ukrajine podľa oficiálnych údajov ministerstva zahraničných vecí doteraz padli štyria Česi, najmenej päť ich je nezvestných a jeden je v zajatí. ČTK to povedal hovorca ministerstva Daniel Drake. Zdôraznil, že skutočný počet padlých či nezvestných môže byť vyšší. Český rozhlas Radiožurnál dnes informoval o prípade dobrovoľníka z Plzeňska, ktorý na Ukrajine padol na jeseň tohto roka. V utorok sa s ním rozlúčila rodina, priatelia a kolegovia.

17.12.2025 08:45 , aktualizované: 09:20
debata
Historický zásah pod hladinou: Ukrajina hlási prelomový úder - prvé zničenie ruskej ponorky podvodnými dronmi
Video

Či je aktuálny prípad dobrovoľníka z Plzeňska zahrnutý v štatistikách ministerstva zahraničných vecí, alebo nie, nie je jasné. Hovorca Drake povedal, že ministerstvo informácie preveruje.

ukrajinci, vojna, Ukrajina, vojak, bojovník, Čítajte viac V bojoch na Ukrajine padol ďalší Čech

Podľa rozhlasu dvadsaťsedemročný padlý dobrovoľník David M. v minulosti slúžil v českej armáde. Z tej dobrovoľne odišiel, aby mohol bojovať v ukrajinskej armáde, kde pôsobil dva roky. V ukrajinskej armáde slúžil pri rozviedke a zahynul na Záporožskom fronte, napísal rozhlas.

Podľa dostupných informácií prišiel o život prvý Čech pri bojoch s ruskou armádou v Donbase v júni 2022. Predvlani v marci padol druhý dobrovoľník. O dva mesiace neskôr zomrel zakladateľ Projektu Phoenix, český medik, ktorý bol vážne zranený po zásahu šrapnelom na Donbase a potom prevezený do pražskej Ústrednej vojenskej nemocnice. Vlani vo februári informoval účet Vozím drony na Ukrajinu o úmrtí českého dobrovoľníka, ktorý bojoval na ukrajinskej strane, a to pri meste Avdijivka.

vojna na Ukrajine Čítajte viac V bojoch proti Rusku na Ukrajine zahynul mladý Čech, uviedla škola, kde študoval

Okrem toho sa skôr objavili informácie aj o ďalších českých dobrovoľníkoch, ktorí zomreli v bojoch na Ukrajine. Ministerstvo zahraničných vecí však ich úmrtie nepotvrdilo. Napríklad na konci novembra informovala škola v Uherskom Hradišti o úmrtí 27-ročného muža, bývalého študenta školy, ktorý rovnako bojoval na Ukrajine.

Na začiatku decembra súd v Ruskom okupovanej ukrajinskej Luhanskej oblasti poslal na 13 rokov do väzenia česko-vietnamského občana, ktorý dobrovoľne bojoval na Ukrajine proti Rusom. České ministerstvo zahraničných vecí proti postupu Ruska v tomto prípade zásadne protestovalo.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"