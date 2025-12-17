Akútne varovanie z Berlína: Rusko má na hraniciach NATO vyše 350-tisíc vojakov, hrozba širšej vojny je vážna

V rozhovore v relácii televízie NTV uviedol, že ruský prezident Vladimir Putin pokračuje v rozsiahlej vojenskej príprave, ktorá nesmeruje výlučne na Ukrajinu.
Podľa Kiesewettera Rusko „cvičí státisíce vojakov, ktorí vôbec nebudú nasadení na Ukrajine“, ale majú byť umiestnení v Bielorusku, teda v krajine, ktorá susedí so štátmi NATO. Zdôraznil, že nasledujúce dva roky – 2026 a 2027 – budú kritické.Čítajte viac Bolo NATO blízko k vojne s Ruskom? Pre Pravdu odpovedal exšéf aliancie Jens Stoltenberg
Kiesewetter upozornil, že nikto by si nemal myslieť, že ruský prezident uzná neúspech vojny len na základe diplomatických stretnutí.
Podľa nemeckého poslanca má Rusko v Bielorusku dva armádne zbory, teda približne 350– až 360-tisíc pripravených vojakov. „To vyvoláva obavy, najmä v pobaltských štátoch,“ zdôraznil. Dodal, že tento vývoj je podľa neho pozorovateľný už dva roky, no „nikto sa neodvážil to povedať verejnosti“.
Kiesewetter zároveň konštatoval, že hoci Putin vedie vojnu proti Ukrajine „vojensky nie veľmi úspešne“, prostredníctvom vojnového hospodárstva si vytvára kapacity na dlhodobý konflikt. Pripomenul tiež, že doteraz nebol plán otvorene varovať verejnosť, pričom generálny tajomník NATO Mark Rutte podľa neho skôr situáciu upokojoval.
Pri svojej nedávnej návšteve Berlína však Rutte podľa Kiesewettera „jasne upozornil, že sa situácia vyhrocuje“. Generálny tajomník NATO 11. decembra vyhlásil: „Sme ďalším cieľom Ruska,“ a zároveň varoval pred vojnou „ako ju zažili naši starí rodičia“.
