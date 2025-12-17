Nawrocki schválil námornú misiu NATO: Poľsko preberá hliadky v kľúčových vodách

Poľskí vojaci budú v oblasti pôsobiť od 1. januára 2026 do 15. augusta 2026. Kontingent bude mať najviac 70 príslušníkov s potrebným technickým vybavením a jeho úlohou bude posilniť spojenecké sily Severoatlantickej aliancie.Čítajte viac Bolo NATO blízko k vojne s Ruskom? Pre Pravdu odpovedal exšéf aliancie Jens Stoltenberg
Hlavným cieľom misie je zvýšiť bezpečnosť námornej dopravy. Poľskí vojaci sa zamerajú na vyhľadávanie a odstraňovanie nebezpečných podmorských objektov, najmä munície a iného vojenského materiálu, ktorý zostal na dne morí po prvej a druhej svetovej vojne. Podieľať sa budú aj na čistení prístupov k prístavom, úzkych morských úsekov a lodných trás.
Súčasťou nasadenia bude aj pravidelné hliadkovanie na hlavných námorných trasách. Cieľom je ukázať prítomnosť, jednotu a pripravenosť NATO v uvedených oblastiach.