Nawrocki schválil námornú misiu NATO: Poľsko preberá hliadky v kľúčových vodách

Poľský prezident Karol Nawrocki ako vrchný veliteľ ozbrojených síl schválil nasadenie poľských vojakov do operácií NATO v Baltskom mori, Nórskom mori, Severnom mori a v Atlantickom oceáne. Rozhodnutie podpísal v utorok, informuje varšavský spravodajca TASR podľa Úradu národnej bezpečnosti.

17.12.2025 13:19
Veľké cvičenie NATO v Poľsku Dragon-24 (archívne video)
Video

Poľskí vojaci budú v oblasti pôsobiť od 1. januára 2026 do 15. augusta 2026. Kontingent bude mať najviac 70 príslušníkov s potrebným technickým vybavením a jeho úlohou bude posilniť spojenecké sily Severoatlantickej aliancie.

Hlavným cieľom misie je zvýšiť bezpečnosť námornej dopravy. Poľskí vojaci sa zamerajú na vyhľadávanie a odstraňovanie nebezpečných podmorských objektov, najmä munície a iného vojenského materiálu, ktorý zostal na dne morí po prvej a druhej svetovej vojne. Podieľať sa budú aj na čistení prístupov k prístavom, úzkych morských úsekov a lodných trás.

Súčasťou nasadenia bude aj pravidelné hliadkovanie na hlavných námorných trasách. Cieľom je ukázať prítomnosť, jednotu a pripravenosť NATO v uvedených oblastiach.

